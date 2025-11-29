Slušaj vest

Status roditelj-negovatelj i dalje nije rešen Zakonom, ali su pojedini gradovi prihvatili inicijativu na lokalnom nivou. Pored Bora, Sremske Mitrovice, Kule i Leskovca, od nedavno i Kruševac.

Ne zna se tačan broj dece koja imaju najteži stepen invaliditeta, ali se zna da njihovi roditelji biju teške bitke na svim poljima, da im obezbede adekvatno lečenje, pruže mogućnost školovanja, socijalizacije i što je najvažnije, obezbede egzistenciju. Mnogi su primorani i da napuste posao.

Dragana Milanović, roditelj, kaže: "Ja sam roditelj deteta sa autizmom, tinejdžerke. Moja ćerka za mesec dana puni 17 godina, ona je u obrazovnom sistemu. Imamo i ličnog pratioca i to vreme koristim za rad. Moj suprug ima fleksibilno radno vreme tako da još uvek možemo sve te stvari da spojimo. Ali, kada ona bude izašla iz obrazovnog sistema, ja pretpostavljam da neću više imati vremena da radim."

Odbornici grada Kruševca prošle nedelje doneli su odluku koja će se se primenjivati od 1. januara, da roditelji teško obolele dece dobiju statusu roditelj-negovatelj.

Dragana Barišić, predsednica Skupštine grada, dodaje: "Ova odluka se odnosi na sve one roditelje koji su nezaposleni, a nažalost imaju dete koje je sa posebnim potrebama, ometeno u razvoju, odnosno ima 100% priznatog telesnog oštećenja, ili po drugom osnovu 2 puta po 70 % i do sada utvrđenu negu i pomoć od strane drugog lica. Finansira se iz budžeta grada Kruševca. I ono što mogu da istaknem da će roditelji imati pravo na naknadu u visini minimalne mesečne zarade uvećane za 5% sa svim naknadama za osiguranja. Deca neće biti onemogućena da koriste druge ustanove i primanja po pitanju socijalne zaštite."

Dragana Milanović, roditelj, objašnjava: "Pretpostavljam da su svi roditelji zadovoljni što je uopšte prepoznat status roditelj-negovatelj. A ova odluka je neka brza pomoć za roditelje koji su u najtežoj situaciji. Međutim, ova odluka nikako ne može da bude trajno rešenje, može da bude prelazno do donošenja Zakona roditelj-negovatelj."

Za oko 150 porodica u Kruševcu, ova odluka puno znači. Kako navode roditelji, sistemskim zakonom, koji se prema najavama resornog ministarstva očekuje sledeće godine, trebalo bi korigovati neke od sadašnjih uslova na lokalnom nivou, pre svega stepen invaliditeta i ukidanje radne sposobnosti.