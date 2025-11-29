Slušaj vest

U impozantnom prostoru Carske palate, jednom od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji, večeras je svečano otvorena manifestacija "Vinski park" u potpuno novom izdanju — okružena antičkim zidovima starim više od 1.700 godina.

Od prvih trenutaka nakon otvaranja, posetioci su ispunili prostor palate, degustirali vina, slušali muzički program i obilazili osvetljene iskopine koje stvaraju jedinstven spoj istorije i savremene vinske kulture.

"Vinski park" — događaj koji zaslužuje znak Najbolje iz Vojvodine

Predstavnici Turističke organizacije Vojvodine poručili su da manifestacija ima potencijal da postane jedan od najprepoznatljivijih brendova regiona.

– Ovo je jako lep događaj koji u potpunosti zaslužuje znak Najbolje iz Vojvodine, koji će nositi u naredne tri godine. I odavno ga zaslužuje. A možda je baš sada pravi trenutak — savršen spoj vina i kulture, baš kao što su to radili stari Rimljani. U prelepoj Carskoj palati, želimo da sledeće godine bude još lepše, glamuroznije i posvećenije, rečeno je na otvaranju.

Jedan od gostiju, direktor Turističke organizacije Vršca, prvi put je posetio manifestaciju — i kaže da je oduševljen:

– Dolazim iz Vršca, prvi put sam ovde i moram da priznam da sam izuzetno oduševljen. Sjajan ambijent, sjajna atmosfera. Sve je autentično i potpuno drugačije od drugih vinskih priča u Srbiji. Direktor Gaj-Drajana se izuzetno potrudila — treba je pohvaliti. Nadam se da će i oni doći kod nas, kao što smo mi došli kod njih, rekao je.

Ulaz na događaj zapravo je kupovina festivalske čaše sa logotipom "Vinskog parka", po ceni od 800 dinara, što uključuje:

degustacije vina,

obilazak Carske palate,

prateći program,

čašu kao suvenir.

Manifestacija okuplja 30 vinarija i šest izlagača hrane, pažljivo odabranih da svojom ponudom odgovaraju ambijentu Carske palate.

Osim vinskih štandova, posetioci se kreću kroz osvetljene arheološke hodnike, dok u pozadini svira muzika uživo.

– Retko gde možete da pijete vino na mestu gde su boravili rimski carevi. Neponovljivo iskustvo, kaže posetilac iz Beograda.

Organizatori navode da je ovogodišnji termin odabran kako bi se manifestacija povezala sa obeležavanjem Dana grada, ali i snažnije ukorenila u istorijski identitet Mitrovice i antičkog Sirmijuma.

– Cilj je bio da se napravi manifestacija koja „pripada prostoru — i po reakcijama posetilaca, taj cilj je postignut.

Carska palata — dragulj rimskog Sirmijuma

Carska palata jedan je od ključnih arheoloških lokaliteta nekadašnje rimske prestonice Sirmijuma:

stara preko 1.700 godina,

korišćena za državne poslove, prijeme i boravak careva,

nalazi se u srcu savremene Mitrovice.