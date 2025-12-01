Slušaj vest

Ogranak Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica radi na redovnom održavanju deonice dalekovoda 10 kV Luke, sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

- U ponedeljak, 1. decembra 2025. godine, u periodu od 9:00 do 14:00 časova, bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Luke i Osonica. Mole se korisnici da tokom trajanja radova isključe svoje električne uređaje sa mreže i ponovo ih uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom - saopšteno je iz EDS.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni.

Najveći deo radova organizovan je bez isključenja krajnjih kupaca, ali pojedine aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, radi obezbeđenja bezbednih uslova za rad zaposlenih.