Teretna vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, sedam sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretnjake na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije je pet sati, na Bezdanu dva sata, na Horgošu sat i po, a na Kelebiji sat vremena.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

