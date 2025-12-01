Slušaj vest

Sastanak sa rukovodstvom "Eko-Tamnave" na regionalnoj deponiji u Kaleniću kod Uba održali su predstavnici Grada Loznice kao i susednih opština Krupnja, Ljubovije i Malog Zvornika. Razgovarano je o finalizaciji projekta i narednim koracima za priključenje ovih lokalnih samouprava regionalnom centru za upravljanje otpadom, saopšteno je iz gradske uprave.

Razmatrani su, kako je navedeno, tehnički uslovi, dokumentacija transfer-stanice, reciklažnog dvorišta i rokovi koji će omogućiti njihovo efikasno uključivanje u sistem. Regionalni centar "Eko-Tamnava" predstavlja važan iskorak ka modernom i održivom upravljanju otpadom, u cilju čistije sredine i boljeg kvaliteta života naših građana, ističu iz gradske uprave.

Foto: Gradska Uprava Loznica

Loznica je sve bliža rešavanju višedecenijskog problema odlaganja komunalnog otpada i zatvaranju gradske deponija koja je bila smetlište sve dok pre deceniju i po nije počela njena sanacija pa je sada jedna od uređenijih komunalnih deponija. "Eko – Tamnavi", budućem najvećem regionalnom centru koji će sistemski rešiti problem upravljanja otpadom za više od 500.000 građana iz još 14 lokalnih samouprava, Loznica se pridružila potpisivanjem ugovora oktobra 2023. godine.

Predstoji izgradnja transfer stanice na području Grada Loznice koja planira da 2027. ima potpunu pokrivenost svoje teritorije obaveznim iznošenjem smeća.

Kako je nedavno istakla Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice, cilj je stvaranje modernog, efikasnog i održivog sistema upravljanja otpadom, radi unapređenja kvaliteta života građana. Sve se radi kako bi Loznica od 2027. bila spremna da se priključi regionalnoj deponiji ''Eko Tamnava'', a i ovaj sastanak je korak bliže tome. Projekat buduće regionalne deponije finansira država Srbija preko Ministarstva zaštite životne sredine, iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i francuske Razvojne agencije.

Podsetimo, otvaranjem "Eko–Tamnave" sistemski treba da bude rešen problem upravljanja otpadom za građane Uba, Valjeva, Koceljeve, Vladimiraca, Lajkovca, Osečine, Ljiga, Mionice, Obrenovca, Barajeva i Lazarevca, a pridružile su se Loznica i tri susedne opštine.