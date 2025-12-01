Slušaj vest

Prva faza obuhvata prostor od restorana „Vodopad“ do košarkaškog terena, druga obuhvata deo od hotela „Park“ do Spomenika Revolucije, dok je treća faza planirana na poziciji oko Čičinog doma, odnosno na prostoru zelenih površina gde se trenutno nalazi znak „Ivanjica“.

Predlog idejnog rešenja za prvu fazu već je izrađen, ali, kako navode iz lokalne samouprave, još uvek postoji prostor za izmene i dopune pre konačnog usvajanja.

1/13 Vidi galeriju Idejno rešenje rekonstrukcije gradskog parka u Ivanjici Foto: Infoliga Youtube Printscreen

Predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović istakao istakao je da će građani imati mogućnost javnog uvida kako bi dali svoje predloge i sugestije pre nego što počne realizacija projekta.