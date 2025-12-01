Društvenom mrežom Fejsbuk kruži apel upućen Novosađanima.
Društvenom mrežom Fejsbuk kruži apel upućen Novosađanima koji imaju parčence dvorišta da ovoj namučenoj duši pruže makar zimski dom u najhladnijim danima koji dolaze.
Objava glasi ovako:
"Nalazi se ispred Jamba i Super vera…. Ima i hrane i vode, ali mnogo je tužna. Nisam sigurna da li je mužjak ili ženka. Oči su joj crvene, ne trese se, ali joj je hladno sugurno i biće još hladnije….
Molim vas ako neko ima parče dvorišta, unutar kuće malo mesta, da joj pomognemo… Trebalo bi da ide kod veterinara sigurno, mnogo je mirna, sigurno je i tužna i sama… Novi Sad je u pitanju."
Foto: Facebook Printscreen, Objavi, pomozi, spasi, udomi
