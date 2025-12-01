Slušaj vest

Grad Čačak dobija još jednu uređenu zelenu površinu, jer je u planu da se na prostoru između Zapadne Morave i odbrambenog bedema, od Sportskog centra “Mladost“ do vodozahvata u Beljini, izgradi novi gradski park površine 56,18 hektara.

Javna prezentacija projekta traje do 3. decembra u Gradskoj upravi za urbanizam, gde građani mogu da pogledaju plan i daju svoje primedbe i sugestije.

- Novi park biće zamišljen kao velika savremena zelena površina, koja objedinjuje rekreaciju, odmor, sport, kulturu i boravak u prirodi. Koncept je inspirisan oblikom stilizovanog lista, simbolom života i obnove. Plan predviđa glavnu parkovsku aveniju, uređene rečne promenade, brojne pešačke i biciklističke staze, kao i više tematskih celina, saopšteno je iz JP Gradac.

Dodaju da su sadržaji raspoređeni tako da odgovaraju svim generacijama i grupama – od dece i mladih, preko porodica i rekreativaca, do starijih sugrađana i osoba sa posebnim potrebama.

- U parku će se nalaziti zone za odmor i igru, šumski i pejzažni ambijenti, jezero, prostori za kulturne događaje i edukaciju, vidikovci, viseće staze i uređen deo uz samu reku. “Moravski lisnik“ treba da postane novi simbol Čačka – spoj urbanog života i prirode, koji će doprineti kvalitetu života građana, unaprediti turističku ponudu i podstaći održivi razvoj, ističu iz JP Gradac.

Gradska uprava pozvala je sve zainteresovane sugrađane da posete javnu prezentaciju i uključe se u planiranje budućeg izgleda ovog značajnog gradskog prostora.