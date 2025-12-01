Slušaj vest

Braća Marko i Strahinja Dragosavljević, kajakaški reprezantativci Srbije, sa svojom majkom Milijanom, i Luka Jakovljević sa sestrom su se organizovali i samohranoj majci iz Ravnog Sela odneli novi paket pomoći.

Slobodanka Savić je majka četiri devojčice uzrasta 6, 4, 3 i 1 godinu, kojima je otac iznenada preminuo a one su prepuštene na milost i nemilost životu. Nakon smrti muža, Slobodanka je, zbog nesuglasica sa svekrvom, bila prinuđena da se sa devojčicama preseli u Ravno Selo kod sestre i zeta. Kako i oni sami žive veoma skromno, uspeli su Slobodanki i devojčicama da ustupe jednu sobu u kojoj su trenutno smeštene.

Braća Dragosavljević, njihova majka, Luka Jakovljević i njegova sestra su posetili ovu porodicu i odneli im televizor, mobilni telefon, pregršt hrane i ostalih potrepština.

U pomoć je priteklo i Udruženje „Srcem za Kosmet“, koje je doniralo 15.000,00 dinara i ćebad i jorgane.

Ovoj porodici je još uvek potrebna pomoć ljudi velikog srca. Sada im je neophodno kupatilo za koje nemaju sredstava da naprave pa svi koji su u mogućnosti da pomognu da se skupi novac za izgradnju i opremanje kupatila.

Kajakaš Marko Dragosavljević je nedavno bio u poseti Kosovu i Metohiji, pa je ovoj porodici doneo ikonu Bogorodice Ljeviške i kadionicu, koju je Slobodanka prihvatila od srca.