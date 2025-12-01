LUKA ĆE KONAČNO IZAĆI IZ MRAKA! Dobri ljudi prikupili sredstva za operaciju dečaka iz Gajdobre, konačno će imati detinjstvo kao i svi njegovi drugovi (VIDEO)
U toku decembra, Luku očekuje transplatacija rožnjače desnog zahvaljujući kojoj će on konačno moći da ima detinjstvo kao i svi njegovi vršnjaci. Kako je objasnila Lukina mama Ružica, termin operacije još nije zakazan, jer je Luka u petak (28.11.), imao jednu pripremnu intervenciju, nakon koje mu sledi kontrola u subotu (06.12.), od koje će zavisiti zakazivanje termina glavne operacije.
Porodica Ćulibrk se zahvaljuje svima koji su im pomogli, jer oni sami ne bi mogli finansijski da iznesu ove operacije koje će Luki svakako poboljšati kvalitet života.
Luka Ćulibrk je u martu ove godine imao transplataciju rožnjače levog oka, koja se uspešno završila i Luka je mogao delimično da vidi svet oko sebe. Nakon te operacije i dugog oporavka, Luki je ostao mali korak do potpunog „izlaska iz mraka“. Sada je Luka na korak do ispunjenja svojih snova.
Kurir.rs/BAP vesti