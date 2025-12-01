Slušaj vest

U toku decembra, Luku očekuje transplatacija rožnjače desnog zahvaljujući kojoj će on konačno moći da ima detinjstvo kao i svi njegovi vršnjaci. Kako je objasnila Lukina mama Ružica, termin operacije još nije zakazan, jer je Luka u petak (28.11.), imao jednu pripremnu intervenciju, nakon koje mu sledi kontrola u subotu (06.12.), od koje će zavisiti zakazivanje termina glavne operacije.

Porodica Ćulibrk se zahvaljuje svima koji su im pomogli, jer oni sami ne bi mogli finansijski da iznesu ove operacije koje će Luki svakako poboljšati kvalitet života.

Luka Ćulibrk je u martu ove godine imao transplataciju rožnjače levog oka, koja se uspešno završila i Luka je mogao delimično da vidi svet oko sebe. Nakon te operacije i dugog oporavka, Luki je ostao mali korak do potpunog „izlaska iz mraka“. Sada je Luka na korak do ispunjenja svojih snova.

Kurir.rs/BAP vesti

Ne propustiteDruštvoPožar progutao dom porodice Anđelković: Samo da je komšija nije video, ne znam šta bi bilo! Humani ljudi sad skupljaju pomoć za Veru (foto)
Screenshot 2025-11-21 114142.png
Društvo2 GODINE SE BORI KAO LAVICA, SAD JOJ JE POTREBNA I NAŠA POMOĆ! Sanja je nakon opake dijagnoze upala u komu, porodica je svakim korakom uz nju: "Teško im je..."
Sanja
DruštvoZAJEČARAC ODLUČIO DA PRODA AUTOMOBIL, PA OTKRIO ŠTA ĆE URADITI SA NOVCEM Jednim potezom digao na noge Srbiju: "Sve ovo radim samo iz jednog razloga" FOTO
shutterstock-423218617.jpg
SrbijaNEŠU OD MALENA ŽIVOT NIJE MAZIO, ALI SADA MU SE SREĆA OKRENULA Čobanina i nadničara, čistog obraza i još čistije duše, prijatelji nisu zaboravili (FOTO)
1760946644_grci-drugovi-grade-kucu-fotorina3.jpg