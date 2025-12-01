Slušaj vest

U toku decembra, Luku očekuje transplatacija rožnjače desnog zahvaljujući kojoj će on konačno moći da ima detinjstvo kao i svi njegovi vršnjaci. Kako je objasnila Lukina mama Ružica, termin operacije još nije zakazan, jer je Luka u petak (28.11.), imao jednu pripremnu intervenciju, nakon koje mu sledi kontrola u subotu (06.12.), od koje će zavisiti zakazivanje termina glavne operacije.

Porodica Ćulibrk se zahvaljuje svima koji su im pomogli, jer oni sami ne bi mogli finansijski da iznesu ove operacije koje će Luki svakako poboljšati kvalitet života.