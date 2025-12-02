Slušaj vest

U selu Planina, na međi Krupnja i Ljubovije, više je divljih životinja nego ljudi. U zaseoku Samardžići žive samo tri žene, a u dvorište jedne od njih pre nekoliko noći ušetao je vuk.

U dvorištu Nevene Samardžić iz Planine pre tri večeri stajao je vuk. Nevena je najmlađa stanovnica mesta koje više posećuju zveri nego ljudi.

Foto: Printskrin RTS

Kaže da češće viđa divlje životinje nego ljude.

"Moja kuća je na samku, dvesta metara mi je najbliža kuća, životinje, srne idu ispred kuće, a ti gledaš kroz prozor", kaže Nevena.

"Dok ne počne mrak, idem u sobu, zaključam se, ali čuje se huk šume, životinje, srndaći, sve živo se čuje, svega ima samo naroda nema, strah je veliki", dodaje Gordana Samardžić.

Idilični mir poremetio vuk

Na život na oko osam stotina metara nadmorske visine bez puta s godinama su se navikle. U naizgled idiličnom mestu, mir je poremetio vuk.

"Čuo sam dva puta do sada noćno zavijanje, pa sam mislio pošto imam kerušu vučjaka Donu da ona zavija, ali nije. To je bio vuk", kaže Milan Tomić iz Planine.

"Ima nas par mlađih koji dolazimo da posetimo te žene vikendom, radnim danima su same. Vuk u dvorištu je česta pojava ovde, nema naroda, nema nikoga, vuk je baš prisutan ovde u selu", objašnjava Goran Marjanović iz Planine.

I uprkos strahu od prisustva divlje zveri, nedostatak vode za meštane je veća muka. Zime su, kažu, u Planini surove, snegovi veliki, a noge na putu do najbližeg izvora odavno na umoru.