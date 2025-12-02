Slušaj vest

U selu Planina, na međi Krupnja i Ljubovije, više je divljih životinja nego ljudi. U zaseoku Samardžići žive samo tri žene, a u dvorište jedne od njih pre nekoliko noći ušetao je vuk.

U dvorištu Nevene Samardžić iz Planine pre tri večeri stajao je vuk. Nevena je najmlađa stanovnica mesta koje više posećuju zveri nego ljudi.

Screenshot 2025-12-01 161459.png
Foto: Printskrin RTS

Kaže da češće viđa divlje životinje nego ljude.

"Moja kuća je na samku, dvesta metara mi je najbliža kuća, životinje, srne idu ispred kuće, a ti gledaš kroz prozor", kaže Nevena.

Screenshot 2025-12-01 161503.png
Foto: Printskrin RTS

"Dok ne počne mrak, idem u sobu, zaključam se, ali čuje se huk šume, životinje, srndaći, sve živo se čuje, svega ima samo naroda nema, strah je veliki", dodaje Gordana Samardžić.

Screenshot 2025-12-01 161513.png
Foto: Printskrin RTS

Idilični mir poremetio vuk

Na život na oko osam stotina metara nadmorske visine bez puta s godinama su se navikle. U naizgled idiličnom mestu, mir je poremetio vuk.

"Čuo sam dva puta do sada noćno zavijanje, pa sam mislio pošto imam kerušu vučjaka Donu da ona zavija, ali nije. To je bio vuk", kaže Milan Tomić iz Planine.

Screenshot 2025-12-01 161517.png
Foto: Printskrin RTS

"Ima nas par mlađih koji dolazimo da posetimo te žene vikendom, radnim danima su same. Vuk u dvorištu je česta pojava ovde, nema naroda, nema nikoga, vuk je baš prisutan ovde u selu", objašnjava Goran Marjanović iz Planine.

I uprkos strahu od prisustva divlje zveri, nedostatak vode za meštane je veća muka. Zime su, kažu, u Planini surove, snegovi veliki, a noge na putu do najbližeg izvora odavno na umoru.

Kurir/RTS

Ne propustitePlanetaNOVO KINESKO ORUŽJE BIĆE UDARNA SNAGA INVAZIJE NA TAJVAN: Od "robota vukova" nema spasa, pogledajte kako jurišaju na neprijatelja! (FOTO/VIDEO)
vuk robot
SrbijaKAMERA TOKOM NOĆI NA SRPSKOJ PLANINI SNIMILA SABLASAN PRIZOR Predator stoji, prilazi mu tročlana grupa, a onda nastaje HAOS! Snimak se širi mrežama (FOTO)
11.jpg
InfoBizVUKOVI MU POJELI OSAM OVACA: Posle isplate državne pomoći, posao napreduje! Morao je da proda sve koze
profimedia0095154196.jpg
Srbija"ŠAKALI, VUKOVI, POJEDOŠE NAM SVE KOKOŠKE" Na imanju Cvetkovića zimi nema mira, imali su 10 kokošaka i za jedno veče otišle su sve (VIDEO)
zamedia.jpg