Slušaj vest

Za potrebe komunalnog održavanja, nabavljeno je 18 klupa, 9 sa naslonom i bez naslona, kao i 10 kanti za otpatke i sve to raspoređeno je na nekoliko mesta u centru grada. Juče su te klupe i kante pokazane i nazvane – mobilijarom na sajtu grada Leskovca.

Na Bulevaru oslobođenja, kod Spomen česme preko puta Tehnološkog fakulteta, ugrađena je i klupa namenjena osobama sa invaliditetom. Ovo je druga takva klupa na području grada, a prva je postavljena na gradskom trgu. Ukupna vrednost ove investicije iznosi oko dva miliona dinara.

Član Gradskog veća zadužen za resore planiranje, izgradnja i vanredne situacije, Vladimir Kostić, istakao je na konferenciji za medije da lokalna samouprava kontinuirano radi na uređenju javnih površina, kako pešačkih zona, tako i zelenih površina, koje su prioritetne prilikom postavljanja „urbanog mobilijara“.

Nadzor nad ovim poslovima vrši JP „Urbanizam i izgradnja“.