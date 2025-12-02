NOVI URBANI MOBILIJAR U LESKOVCU: Postavljeno 18 klupa, 10 kanti i specijalna klupa za osobe sa invaliditetom na više lokacija u centru grada
Za potrebe komunalnog održavanja, nabavljeno je 18 klupa, 9 sa naslonom i bez naslona, kao i 10 kanti za otpatke i sve to raspoređeno je na nekoliko mesta u centru grada. Juče su te klupe i kante pokazane i nazvane – mobilijarom na sajtu grada Leskovca.
Na Bulevaru oslobođenja, kod Spomen česme preko puta Tehnološkog fakulteta, ugrađena je i klupa namenjena osobama sa invaliditetom. Ovo je druga takva klupa na području grada, a prva je postavljena na gradskom trgu. Ukupna vrednost ove investicije iznosi oko dva miliona dinara.
Član Gradskog veća zadužen za resore planiranje, izgradnja i vanredne situacije, Vladimir Kostić, istakao je na konferenciji za medije da lokalna samouprava kontinuirano radi na uređenju javnih površina, kako pešačkih zona, tako i zelenih površina, koje su prioritetne prilikom postavljanja „urbanog mobilijara“.
Nadzor nad ovim poslovima vrši JP „Urbanizam i izgradnja“.
Prema navodima tehničkog direktora ovog preduzeća Ljiljane Mihajlović, lokacije postavljanja „mobilijara“ su odabrane po značaju koje imaju u gradu. U pitanju su šetališne zone, kao i mesta uz autobuska stajališta i u neposrednoj blizini obrazovnih ustanova i objekata sportske namene, odnosno centralna ulica Bulevar oslobođenja, Nemanjina i Vlade Đorđevića, pored keja.
Kurir.rs/Jugmedia