Prigodnom svečanošću u objektu "Kolibri", u Lozničkom Polju, Predškolska ustanova (PU) ''Bambi'' obeležila je danas 59. rođendan. Prikazan je film o radu ustanove, a mališani su pevali, recitovali i pokazali gostima šta sve umeju. Imali su i zajedničku tačku sa roditeljima, a premijerno je nastupio hor vaspitačica izvodeći njihovu autorsku pesmu posvećenu PU "Bambi" .

Čestitajući im rođendan Tanja Glišić, načelnica gradskog Odeljenja za društvene delatnosti, rekla je da je "Bambi" veliko bogatstvo Loznice, kao i da je svih minulih godina ovaj kolektiv rastao zajedno sa gradom.

- U ime gradske uprave želim da se zahvalim kolektivu ustanove na posvećenom radu, trudu, velikoj energiji i ljubavi sa kojom rade svoj posao. Biti vaspitač nije posao, to je poziv. Oni nemaju samo obrazovno-vaspitnu ulogu, čini mi se da deo svoje duše i srca ulažu u te mališane i svi smo im zahvalni na svemu što čine za decu Loznice. Naredne godine Loznica će raditi projekat za izgradnju novog vrtića jer stalno postoji potreba za proširenjem kapaciteta "Bambija". Ekonomska situacija je takva da, iako ne postoji značajno veći broj dece, sve više mama radi i novi objekat nam je zaista neophodan. Zahvaljujući podršci države i odgovornoj politici koju vodi grad, naredne godine se ulazi u taj projekat – kazala je ona podsećajući da je prošlog meseca pri OŠ "Sveti Sava" u Lipničkom Šoru otvoren novi objekat ''Bubamara'' za oko pedesetak mališana čime je proširen kapacitet "Bambija".

Direktorka ustanove Katarina Milošević kaže da se ovde oduvek radilo sa istim ciljem, a to je dobrobit deteta, i da svake godine nastoje da smanje listu čekanja. Ove su je, zahvaljujući subvencijama za privatne vrtiće i novim prostorom u Lipničkom Šoru, smanjili za oko 100 dece u celodnevnom boravku.

- Trenutno imamo blizu 2.000 dece u ukupno sto vaspitnih grupa, 145 vaspitača, 15 medicinskih sestara i ostalih, ukupno 245 zaposlenih koji svakoga dana brinu da deca budu u prijatnom, podsticajnom okruženju sa puno topline i ljubavi. Želimo da sva deca na teritoriji našeg grada imaju iste uslove i budu obuhvaćena programom predškolskog obrazovanja čemu će doprineti najava gradnje novog objekta – kazala je ona.

"Bambi" ima šest objekata na teritoriji grada, a po jedan u Banji Koviljači i Lešnici, dve grupe celodnevnog boravka u Šoru, 30 grupa predškolaca u poludnevnom programu od četiri sata i 11 igraonica, od po četiri sata otvorenih u ruralnim mestima gde je to bilo potrebno zbog dece od tri do pet godina. Kada je u pitanju prostor PU "Bambi" prethodnih desetak godina grad je napravio značajan iskorak, izgradnjom objekata "Čarolija", "Kolibri" i nadogradnjom "Bambija" udvostručeni su kapacitete, ali je i to nedovoljno.

U Loznici lista čekanja nije bilo jedino 2012. posle otvaranja "Čarolije", ali se od naredne već vratila.

Inače, prvi vrtić u Loznici otvoren je 1966. godine kada je imao oko 60 dece i dvanaest zaposlenih, a u minulih gotovo šest decenija kroz ustanovu je prošla mala armija mališana.