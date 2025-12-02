Slušaj vest

Jedan od retkih ovogodišnjih meseci koji je što se tiče poseta roda lozničkom porodilištu bolji od lanjskog je novembar. Prema podacima lozničkog Zdravstvenog centra prošlog meseca rođena je 81 beba, 45 dečaka i 36 devojčica, pet više nego istog meseca prošle godine.

Među novembarskim bebama su i dva para blizanaca, dečak i devojčica i dve devojčice, a stigli su u dva uzastopna dana. Od početka godine svet je u lozničkom porodilištu ugledalo tačno 800 novorođenčadi, 413 dečaka i 387 devojčica, nažalost, za 79 manje nego u prvih jedanaest meseci lane. U lozničkom porodilištu je prošle godine dočekano 946 beba, 40 više nego godinu pre, a potrebna je prava invazija beba da se ta brojka ove bar dostigne.

Podsetimo, od 2018. je broj novorođenčadi u lozničkom porodilištu ispod hiljadu i otada nijednom nije bio četvorocifren.

