Čajetina - Na teritoriji opštine Čajetina iz godine u godinu sve je više dece, tako da su i potrebe za vrtiće porasle. Sada je za sve roditelje i mališane stogla sjajna vest jer je na Zlatiboru otvoren novi, moderno opremljen objekat vrtića „Narcis" koji će značajno unaprediti uslove boravka i ranog obrazovanja dece u opštini Čajetina.

Novi vrtić ima kapacitet od 100 mesta, čime se rešava dugogodišnji nedostatak prostora u zlatiborskim predškolskim ustanovama. Ovim proširenjem omogućeno je da sva deca budu upisana bez liste čekanja.

Foto: Dragan Nikić, opština Čajetina

Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović u svom obraćanju istakao je da ova investicija predstavlja ključni korak u stvaranju boljih uslova za život mladih porodica.

- Otvaranjem novog vrtića dobili smo dodatni komfor i omogućili da se deca koja su privremeno boravila u Čajetini presele u savremen i funkcionalan prostor. Iako je kapacitet novog i postojećeg objekta sada 200 dece, trend rasta broja novorođenih pokazuje da će Čajetini uskoro biti potreban i još jedan vrtić. Zato smo pokrenuli izradu projekta za izgradnju potpuno novog vrtića na mestu starog. Očekujemo da će za dve godine ovaj kompleks dobiti potpuno nov, modernizovan izgled, kazao je Stamatović.

Foto: RINA/Dragan Nikić, opština Čajetina

Pored ova dva vrtića, opština ima i objekte u sedam seoskih mesnih zajednica, što značajno rasterećuje pritisak na Zlatibor i Čajetinu. Zbog ovakvih rezultata, kaže Stamatović, vredi baviti se ovim poslom, a biti na čelu lokalne samouprave kada se otvaraju ovakvi objekti predstavlja veliko zadovoljstvo.

- Ovi trenuci nas dodatno motivišu da još više radimo, a deca nam daju najvažniji zadatak – da sve što radimo bude u njihovom interesu, istakao je Stamatović.

Takođe je najavio da je Osnovna škola, koja se nalazi u okviru kompleksa vrtića, već sada postala tesna za sve veći broj đaka. Zbog toga je opština započela izradu projekta za dogradnju škole po najmodernijim standardima.

Direktorka Predškolske ustanove „Radost", Jelena Mitrašinović, istakla je da izgradnja novog objekta omogućava puno zadovoljenje potreba svih porodica na Zlatiboru.

Foto: RINA/Dragan Nikić, opština Čajetina

- Novi prostor omogućiće formiranje 13 jaslenih i vaspitnih grupa i upis sve zainteresovane dece. Ukupno u našim objektima trenutno boravi 740 dece, a da bi se ispoštovali svi pedagoški standardi u novom objektu, primili smo 15 novih zaposlenih."

Novi objekat ima 1.320 kvadratnih metara i sadrži četiri savremeno opremljene radne sobe, trpezariju, zajedničke prostorije i kuhinju urađenu po najvišim HASAP standardima. Prostor je opremljen modernim nameštajem, kvalitetnim didaktičkim sredstvima, svetlim i funkcionalnim učionicama, kao i uređenim dvorištem prilagođenim različitim uzrastima. Poseban akcenat stavljen je na bezbednost, inkluziju i podsticajno okruženje za igru, učenje i razvoj.