Na severu Vojvodine i na području Bačke, zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (JPPS).

I na auto-putu E-763, u zoni tunela Munjino brdo, zbog pojave magle je smanjena vidljivost, kao kod petlje Batočina - petlja Pojate, petlje Trupale - petlja Vladičin Han.

"Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka", apeluje JP "Putevi Srbije".

Prema izveštaju Zimske službe održavanja JPPS, najopterećeniji putni pravci I i II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.