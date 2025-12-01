Slušaj vest

U Ulici Tome Vučića u Kragujevcu oko podneva je došlo do eksplozije gasnog priključka, pa potom i do požara na stambenom objektu.

Oštećeni su objekat i jedno putničko vozilo, a povređenih, srećom, nema, nezavnično saznaje lokalni portal Infokg.

Prema nezvaničnom saznanju gasni priključak oštećen je pri izvođenju radova. Na lice mesta izašli su pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac - 16 vatrogasaca i četiri vozila, kao i vatrogasna ekipa "Zastave".