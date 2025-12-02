Slušaj vest

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović objavio je drastične promene u režimu snabdevanja centra grada. Od 15. januara kamionima će biti zabranjen ulazak u uži centar od 6 do 20 časova, a dostava će moći da se obavlja isključivo noću.

U svom obraćanju Nedimović se osvrnuo na jučerašnji saobraćajni kolaps u ulici Kralja Petra Prvog kada je bio potpuno blokiran gradski prevoz, zbog istovara mesa iz velikog kamiona.

„Ovakva situacija postala je realnost i više se ne sme ponavljati“, rekao je Nedimović, najavljujući rigorozniji režim kontrole.

Novi režim: Kamioni van centra do 20 sati

Komisija za tehničko regulisanje saobraćaja usvojila je set mera koje stupaju na snagu 15. januara, a one uključuju:

Zabranu ulaska kamiona u centar od 06:00 do 20:00

Istovar robe u tom periodu strogo je zabranjen.

Dozvoljeno snabdevanje samo noću (20:00–06:00)

Dostava velikim kamionima biće moguća samo u noćnim satima, kako bi se izbegle gužve i zastoji.

Četiri stanice za kombi dostavu

Manja dostavna vozila imaće četiri posebno označene zone, sa najviše 15 minuta zadržavanja.

Kontrolu sprovodi saobraćajna policija, uz nadzor gradskih službi. „Nečija je nadležnost jedno, naša drugo — ali ovako više ne može“, poručio je gradonačelnik.

Slede promene i u drugim ulicama

Paralelno sa novim merama, grad izrađuje sveobuhvatnu studiju saobraćaja u saradnji sa Saobraćajnim fakultetom u Novom Sadu.

Studija obuhvata:

brojanje vozila,

analizu opterećenja u ulici Kralja Petra Prvog,

predloge novih režima, pravaca i rasterećenja centra.

Nedimović kaže da će studija biti gotova početkom godine, a da bi prve izmene mogle biti primenjene već na proleće.