Roditelji su poslali sina na studije u Niš. Smestili dete u privatni smeštaj i posećivali ga jednom mesečno. Počela su predavanja i vežbe, a roditelji su se redovno čuli telefonom sa sinom, svake nedelje interesujući se da li je zdrav ima li problema, kako se snalazi u menzi i da li uči, jer to je jedini razlog što je u Nišu na studijama.

Prvi slobodan vikend nakon odlaska roditelji su iskoristili da ga obiđu. Otac je bio baš zainteresovan, čak je želeo da se upozna sa gradivom koje uči pa je prelistavao knjige koje je njegov student kupio kako bi spremao ispite.

U dve različite knjige krišom, da sin ne primeti, stavio je novčanice od po 100 evra, razmišljajući da ako sin uči on će naći i novčanice, međutim situacija nije bila baš takva.

"Ako učiš, pare će doći same"

Sin je ubeđivao roditelje da sprema ispite da uči u čitaonici svakodnevno, ali da mu je ponestalo novca i da bi trebalo da mu pošalju u što skorije vreme barem 100 evra. Na to mu je otac rekao: „Ako učiš pare će doći same“.

Sin ga nije razumeo i bio je zatečen, kako će pare doći same?!

Narednog vikenda roditelji su se uputili u posetu studentu brucošu i evo

epiloga priče.

Otac je uzeo knjige u koje je stavio novac otvorio ih i izvukao novčanice.

Sin je bio zbunjen i postiđen zbog onoga što mu je otac rekao:

„Ti knjige ne otvaraš, a nama kažeš da učiš“.

Ova rečenica bila je velika kazna za studenta brucoša koji se u velikom gradu provodio i trošio novac, a nije učio. Roditelji su ulagali u njegovo znanje, ali on to nije ozbiljno shvatio.

Mudra lekcija oca samo je opametila sina koji se nakon toga okrenuo fakultetu i učenju i sada je na četvrtoj godini studija.