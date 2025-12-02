Slušaj vest

Festival će biti održan u organizaciji Udruženja “Dokument 06”, od 3. do 5. decembra, u sali Pozorišta "Bora Stanković", sa početkom u 20 časova.

Međunarodni festival dokumentarnog filma „Dokument“, održava se od 2006. godine u Vranju. Osnovan je sa idejom da se vranjskoj publici prikažu aktuelni, zanimljivi i kvalitetni dokumentarni filmovi iz zemlje i inostranstva.

Na „Dokumentu“ su prikazana filmska ostvarenja mnogih značajnih autora, a okviru festivala organizovane su i izložbe likovnih dela, koncerti domaćih i inostranih bendova, predstavljanja knjiga i časopisa o filmu...

Osnovna intencija je nastaviti sa ovakvim programom, ako se ima u vidu izuzetna zainteresov anost publike i vrlo referentnih učesnika - stručnjaka iz oblasti kinematografije i kulture uopšte. Iz godine u godinu, primetan je sve veći odziv publike, i to uglavnom mlađeg uzrasta, jer festival nudi zanimljiv i raznolik program.

Pred vranjskom publikom je pet filmskih ostvarenja.

Program festivala:

Sreda 3. decembar u 20 sati, pozorište “Bora Stanković”

Otvaranje festivala

Projekcije filmova:

Prvih 100 godina - Vojislav Bubiša Simić

Režija: Ivan Milanović, Autor: Dobroslav Predić (2024), 70 min.

Kultna ličnost srpskog džeza, Vojislav Bubiša Simić, 2024. godine proslavio je svoj 100. rođendan. Dokumentarni film pod simboličnim nazivom „Prvih 100 godina“, svojevrsni je osvrt na njegov život, ali i život u Beogradu pre Drugog svetskog rata, razvoj muzičke scene u Srbiji za vreme nemačke okupacije, „borba“ za prihvatanje muzike sa zapada u posleratnom komunističkom režimu, druženje sa najpoznatijim svetskim džez muzičarima, samo su neke od stvari o kojima Bubiša priča u filmu uz brojne anegdote koje prate sve to. Bubišin život je predstavljen iz različitih uglova.

Profesionalno, kao muzičara, dirigenta i kompozitora, čoveka koji je vođen neiscrpnim entuzijazmom ceo svoj život posvetio muzici, ali i privatno, kao nekog ko se bezrezervno davao porodici I prijateljima. Kao savremenik džeza, u velikoj meri je doprineo popularizaciji tog muzičkog pravca u Srbiji i ostavio neizbrisiv trag.

Nebo iznad tvrđave

Režija: Marijan Cvetanović (2024), 39 min.

Džez muzika, iako naizgled deo muzičke kulture dvadesetog veka, ne prestaje da bude inspiracija umetnicima širom sveta, ali kako je to svirati i snimati džez na jugu Srbije, u gradu koji nema mnogo konekcije sa prapostojbinom džeza, daće nam uvid dokumentarac Nebo iznad tvrđave/Sky Over Fortress;. Autor filma se ne bavi samo temeljnim pogledom na pripremu i snimanje muzičkog perfomansa u studiju, već sebi postavlja suštinska pitanja na temu: šta je to danas džez u Nišu, ali i prolazeći kroz lične lomove, Cvetanović pokušava da se izbori i sa sopstvenim demonima, koji ga često resetuju pitanjem: ima li sve to što čini uopšte smisla? Već uigrani autorski dvojac Cvetanović-Stojanović, poznat po filmu "Mi plačemo iza tamnih naočara", čestim duhovitim opaskama i opservacijama iz

savremene istorije svog grada, učestalo i na samoironičan način, pokušavaju kroz ovaj film i da sačuvaju duh svog voljenog grada, koji je na njima svojstven način društveno apostrofiran i kao sam džez.

Četvrtak 4.12.2024. u 20 sati, pozorište “Bora Stanković”

Projekcije filmova:

Arhetip

Režija: Andrija Lekić, Igor M. Toholj (2025), 49 min.

U ovom dokumentarnom filmu upoznajemo umetnika Petra Meseldžiju – slikara, pisca i ilustratora, čoveka na granici svetova: istovremeno Novosađanina i kosmopolitu, majstora i improvizatora. Prikradamo se njegovoj ruci dok slika, upijamo reči, domaštavamo svetove koje metaforično otkriva. Njegovo delo uklanja granice između unutrašnjeg i spoljašnjeg, između stvarnog i fantastičnog, poznatog i neuhvatljivog. Već više od tri decenije živi i radi u Holandiji, ali se redovno vraća u Novi Sad i Krčedin – po novi „pelcer“ uspomena i iskru toplog juga koju prenosi na prohladni sever. Nakon gubitka supruge, Meseldžija pokušava da iznova pronađe stvaralački podsticaj. Film je intiman portret umetnika u traganju za svetlošću nakon tuge.

Vek prođe… A što te nema

Režija: Dragan Milić, Dragan Veličković (2025), 51 min.

Dokumentarni film o životu i radu Alekse Šantića, jednog od najvećih

srpskih pesnika.

Petak 5.12.2024. u 20 sati, pozorište “Bora Stanković”

Projekcija filma:

Šaban Bajramović – Moje putovanje

Režija: Željko Mirković (2024), 58 min.

Dokumentarni film“ Šaban Bajramović – Moje putovanje” je zapravo priča o

mladiću koji je krenuo u svet iz siromašne romske mahale a na tom svom

putovanju nailazio je na različite prepreke jer je živeo svoj život: život

slobode! „Šaban Bajramović je Odisej slobode. On je poput ovog antičkog

junaka Odiseja prošao kroz svoj život na svom proputovanju ka svojoj kući

nakon burnog života. Sve što se Šabanu Bajramoviću događalo kroz život

izgleda je da je tako trebalo i da se dogodi da bi on postao svetska muzička

legenda i simbol istinske slobode i ljubavi“- Dr. Žrljko Mirković.

Ulaz na sve projekcije je slobodan. Pokrovitelj festivala je Grad Vranje.