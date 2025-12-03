Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas vozače na pojavu poledice i magle na putevima širom Srbije, kao i na sneg, kog u mestimično raskvašenom stanju do pet centimetara, ima na putevima na teritoriji Zaječara i Ivanjice.Prohodnost puteva, kako je naveo AMSS u saopštenju, bolja je u odnosu na prethodne dane, a kolovozi u nižim predelima su suvi ili mestimično vlažni.