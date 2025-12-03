Slušaj vest

U narednom periodu u Čačku će doći do povećanja cena vode, pojedinih komunalnih usluga i usluga na gradskom groblju, saopšteno je danas sednice Gradskog veća.

Kao jedan od uzroka korekcije cena navode se objektivne okolnosti, među kojima je i najavljeno povećanje zarada u javnom sektoru.

Plate će biti povećane za 5,1 odsto, uz dodatnih 10 odsto za zaposlene koji bi i nakon toga ostali ispod iznosa minimalne zarade. To, zajedno sa rastom cena energenata, utiče na to da budžeti javnih preduzeća moraju biti korigovani. Ipak, poskupljenja u dinarskom iznosu nisu velika, rekao je zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić.

JKP “Vodovod“ najavilo je povećanje cena za 11,42 odsto, što u proseku iznosi oko 68 dinara mesečno po članu domaćinstva.

JKP “Moravac“ iz Mrčajevaca povećaće cenu vode za 20 odsto, kao i cenu iznošenja smeća u selima u okolini Mrčajevaca, takođe za 20 odsto.

Gradsko groblje – nove cene usluga

Korišćenje kapele: 1.130 → 1.356 dinara

Sahranjivanje pokojnika: 9.366 → 11.240 dinara

Naknada za održavanje groblja: 1.093 → 1.311 dinara

Godišnja naknada za održavanje grobnog mesta: 340 → 408 dinara mesečno (4.086 dinara godišnje)

JKP za grejanje “Čačak“ saopštilo je da će varijabilni deo cene grejanja biti smanjen za 4,4 odsto, dok će fiksni deo biti uvećan za 8 odsto.

JKP “Komunalac“ neće povećavati cene, nakon što je u septembru već sproveo korekciju od 65 odsto. JP “Rzav“ takođe neće menjati cenu vode koju isporučuje čačanskom “Vodovodu“.