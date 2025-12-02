ZASEDAO GRADSKI ŠTAB: Ukinuta vanredna situacija na celoj teritoriji grada Vranja
Na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković, doneta je odluka o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja
Odluka je doneta na osnovu analize stanja na ugroženom području, usled pojave velike količine padavina i izlivanja Južne Morave, koje je dovelo do ugrožavanja naseljenih mesta.
Imajući u vidu da na teritoriji grada Vranja više nema obilnih padavina niti izlivanja Južne Morave i drugih reka i kanala, Štab za vanredne situacije grada Vranja doneo je Zaključak, a gradonačelnik i Odluku o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, jer su prestali razlozi njenog proglašenja, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.