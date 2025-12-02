Slušaj vest

Na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković, doneta je odluka o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja

Odluka je doneta na osnovu analize stanja na ugroženom području, usled pojave velike količine padavina i izlivanja Južne Morave, koje je dovelo do ugrožavanja naseljenih mesta.

Imajući u vidu da na teritoriji grada Vranja više nema obilnih padavina niti izlivanja Južne Morave i drugih reka i kanala, Štab za vanredne situacije grada Vranja doneo je Zaključak, a gradonačelnik i Odluku o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, jer su prestali razlozi njenog proglašenja, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.

Ne propustiteSrbijaDOKUMENT 2025 PRED VRANJANCIMA: Međunarodni festival dokumentarnog filma u pozorištu "Bora Stanković"
scena1.jpg
SrbijaKAKO JE VRANJANAC NADMUDRIO SINA DA BI GA NATERAO DA UČI! Hteo da proveri da li uzima knjigu u ruke, pa mu na pamet pala lukava zamisao
ucenje.jpg
SrbijaNIJE BILO NOVIH INTERVENCIJA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA: Vodostaj Južne Morave kod Vranja u opadanju
JUZNAMORAVA1..... (1).jpg
SrbijaMILUTINA IZ VRANJA IZNENADIO PRIZOR U DVORIŠTU: Na Aranđelovdan ugledao nešto što nije očekivao (foto)
VRANJE1.jpg