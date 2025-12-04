Slušaj vest

U pomoravskom selu Bela Voda predstavljena je knjiga "Peter Handke - Čovek i delo" – zbornik radova o istaknutom književniku iz Austrije, velikom prijatelju Srbije i dobitniku Nobelove nagrade, koji je priredio dr Velibor Lazarević.

U knjizi su objavljeni radovi o Peteru Handkeu od Radomira Andrića, dr Velibora Lazarevića, prof. dr Goluba M. Jašovića, Đorđa Petkovića, Dejana Baljoševića, Veljka Stambolije, Veroljuba Vukašinovića, Uroša Nikolića, Zvezdane Milosavljević, Miroslava Cere Mihajlovića, Časlava Đorđevića, Igora Remsa i Radomana Kanjevca. U ovoj originalnoj publikaciji objavljen je i Foto album sa slikama Petera Handkea sa manifestacije "Belovodska rozeta".

Na predstavljanju knjige govorili su: dr Velibor Lazarević, Zvezdana Milosavljević, Veroljub Vukašinović, Veljko Stambolija, Đorđe Petković i dr Predrag Jašović, a Ljubodrag Obradović je pročitao pesmu Petera Handkea "Pesma detinjstva" iz Časopisa "PoezijaSRB" broj 13. Peter Handke je 18. 07. 2015. godine u Beloj Vodi dobio jubilarnu četrdesetu “Belovodsku rozetu”, koju mu je uručila Jasmina Palurović, tada zamenica gradonačelnika grada Kruševca.

Dr Velibor Lazarević je uručio zahvalnice prijateljima i dokazanim saradnicima Bele Vode u brojnim akcijama i manifestacijama, a među njima i autoru ovog teksta, dopisniku našeg lista iz Rasinskog okruga.