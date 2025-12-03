Slušaj vest

Radovi na pripremi praznične sezone uveliko traju, a Mitrovčane ove godine očekuje značajna novina: klizalište, jedno od omiljenih zimskih sadržaja, biće premešteno sa centralnih gradskih lokacija na plato ispred Sportske hale „Pinki“.

Za razliku od prethodnih godina, kada su klizalište i prateći sadržaji bili raspoređeni u centru grada i gradskom parku, ove zime kompletan program seli se na prostor ispred hale „Pinki“, koji će tokom decembra i januara biti novo središte zimskih događaja.

Klizalište od 400 m² – ulaz 200 dinara

Postavljeno klizalište prostiraće se na oko 400 kvadratnih metara, što ga svrstava među najveće zimske površine za klizanje u ovom delu Srema. Namenjeno je i deci i odraslima.

Cena ulaznice: 200 dinara

Trajanje termina: 90 minuta

Roditelji i posetioci moći će tokom celog dana da uživaju u toplim napicima i hrani, uključujući domaće sremačke kobasice, ulične specijalitete, kuvano vino i druge sezonske ponude.

Na platou će biti postavljen niz zimskih kućica koje će nuditi:

tople napitke

uličnu hranu

lokalne sremačke delicije

slatke i slane specijalitete

Kućice će raditi svakodnevno tokom trajanja manifestacije.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Zimski turnir u malom fudbalu – od 22. decembra

U Sportskoj hali „Pinki“ biće održan i tradicionalni Zimski turnir u malom fudbalu, koji startuje 22. decembra. Očekuje se veliki broj ekipa iz Sremske Mitrovice i okolnih opština.

Plato ispred hale biće posebno uređen, a obuhvatiće:

prostor oko fontane

dečije igralište

zone za odmor i ugostiteljske kućice

klizalište kao centralni deo manifestacije

Ovim potezom, novi deo grada postaje glavno okupljalište Mitrovčana tokom prazničnih dana, uz atmosferu koja će trajati tokom celog decembra i januara.