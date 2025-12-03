Slušaj vest

- Nikad nije kasno! Nema ovakvih slučajeva, a da deca ovako nešto prirede..., kaže prota sa osmehom.

Brak frizerke i drumskog vozača, zlatnih mladenaca, sada je zapečaćen i pred Bogom, venčanjem u crkvi koje su im organizovali njihovi potomci.

- Nismo se venčavali dosad! Deca su nam danas priredila to iznenađenje, unučići, kažu u glas zlatni mladenci posle 50 godina zajedničkog života koji su, kažu, "izdržali" nevenčani.

1/9 Vidi galeriju Dragan i Božana venčali se posle pola veka zajedničkog života Foto: TV Prva Nećete verovati printscreen

- Nije to baš ni lako, brak treba čuvati i negovati... Ja sam se trudio da budem fin, da ženu ne varam, kaže Dragan, a Božana dodaje da mu je uvek potpuno verovala i da je najteže ženi, njoj, koja je bila sama sa decom kod kuće i danima jer je Dragan vozio po celoj Jugoslaviji, prvo autobus užičke Rakete a posle i cisterne Jugopetrola.

Foto: TV Prva Nećete verovati printscreen

Božana se udala sa 18, živela u zajednici sa svekrom i svekrvom čiju je punu podršku imala, a onda su se odvojili jer je u kući bilo puno čeljadi i krenuli od nule da se kuće, na pustoj ledini, sa decom, gotovo u svojim četrdesetim.

Imaju ćerku i sina, školovani, zaposleni, i troje unučadi.

Dragan se pohvalio i dobrom penzijom od čak 124.000 dinara!

A sada posle 50 godina usledilo je crkveno venčanje i velika fešta sa trubačima uz kolo koje je povela upravo njihova unučica.

Foto: TV Prva Nećete verovati printscreen

Sve se to dogodilo u selu Prilipac kod Požege.

A mladima koji ne mogu da sastave ni godinu-dve..., Dragan kaže:

- Ma kakvo inostranstvo, ovde u Srbiji može lepo da se zaradi... Deca uđu u brak, misle da je to lako...