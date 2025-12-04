Slušaj vest

Srpska svetinja skrivena daleko od radoznalih pogleda nalazi se u mestu Brodarevo kod Prijepolja. Manastir Davidovica podignut je na temeljima vizantijske bazilike u 13. veku. Danas ovaj hram čuva posmrtne ostatke tri potomka loze Nemanjića, čiji grobovi su u nekoliko navrata pljačkani.

- U hramu su sahranjena tri potomka loze Nemanjića, župan Dimitrije koji je ktitor manastira, kasnije u monaškom životu dobio je ime David, a njegovi posmrtni ostaci nalaze se unutar hrama. Zatim njegov sin Vratislav ispod čije desne nadlaktice su pronađene kosti sokola što nas uverava da je bio vitez i da je sa njim i sahranjen. Posebno mesto u utemeljenjima hrama ima unuk župana Dimitrija, Vratko, u narodu poznatiji kao Stari Jug Bogdan, veliki zapovednik na dvoru Dušana Silnog kojim je išao u velika osvajanja - kazao je za RINU otac Nektarije čuvar hrama kod Brodareva.

Foto: RINA

Manastir Davidovica je jedan od retkih manastira koji ima sačuvan ugovor i datum zidanja, uz manastir Mileševo i Pribojsku banju u srednjem veku bio je stub razvoja Srpske crkve i države.

- Zahvaljujući ugovoru koji je sačuvan u istorijsko-dubrovačkom arhivu imamo tačne podatke o gradnji, i to drugi manastiri nemaju i oslanjaju se na predanja. Manastir Davidovica je utemeljen 30. avgusta 1281. godine, u tom ugovoru stoji da se sam manastir ozidao za 150 solida u zlatu, što je tada vredelo 15 dobrih konja. S obrirom da je ovaj manastir vezan za dinastiju Nemanjića on ima veliku istorijsku vrednost, ali nažalost doživeo je sudbinu mnogih jer je porušen i u takvom stanju nalazio se sve do 1998. godine kada ga je obnovio i osveštao Patrijarh Pavle - rekao je Nektarije.

Foto: RINA

Više od 350 godina srpska svetinja je bila bez kupola zbog toga nisu ni freske uspele da se sačuvaju, ali neke od njih su sačuvane kao i tragovi pisanja. Manastir je posvećen Bogojavljenjy Gospodnjem i kao takav jedini je u Srbiji posvećen tom prazniku. U njemu se nalazi oko pet kvadrata živopisa i kao i tragovi Rimljana, kao i trpeza iz tog perioda.

- Danas se vrlo malo vernika odlučuje za posetu manastiru Davidovica obzirom da se ckrva nalazi između dva velika hrama, i graničnog prelaza Gostun, pogotovu ako čekaju više sati da pređu, sve to otežava dolazak turista i vernika osim putnika namernika koji su u prolazu - zaključio je otac Nektarije.

Obnova hrama trajala je oko dve godine, ali dosta toga ima još da se uradi, priprata koja je iz 16. veka u koje se nalaze nadgrobne ploče starije od Nemanjića.