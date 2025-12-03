Slušaj vest

Grad Loznica objavio je javni poziv za dodelu bespovratne finansijske podrške mladim porodicama za kupovinu, izgradnju, ili rekonstrukciju kuća sa okućnicom na seoskom području, kao što je to činio prethodne četiri godine, saopšteno je iz gradske uprave.

U ovogodišnjem budžetu za to je planirano 3,6 miliona dinara, isto kao i prošle.

Prema navedenim uslovima konkursa kao i lane za kupovinu i izgradnju predviđen je iznos do najviše 1,2 miliona dinara, a 600 hiljada za rekonstrukciju kuća na seoskom području.

Foto: Kurir/T.Ilić

Ko može da konkuriše

Mogu konkurisati bračni parovi gde supružnici nemaju navršenih 45 godina, ili samohrani roditelj koji živi sa jednim, ili više maloletne dece. Moraju biti državljani Srbije, da nisu vlasnici, ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije i slično.

Uslov je i da ukupne zarade, odnosno prihodi od poljoprivrede svih članova porodice mesečno moraju biti niži od dve prosečne neto meseče zarade u Loznici, što je, prema poslednjim podacima 85.444, odnosno ukupna primanja za porodicu ne mogu biti veća od 170.888.

Ističe se i da porodica samo jednom može ostvariti ovo pravo. U lokalnoj samoupravi ističu da ovo nije socijalna, već jedna od mera kojom se pomaže ostanak mladih na seoskom području. Konkurs je otvoren od 1. do 20. decembra, nadležna komisija rešenja će doneti do kraja godine, a zainteresovani se mogu javiti gradskoj upravi za sve potrebne informacije. Loznica je sa ovom merom krenula među prvima u Srbiji, a namera je ravnomeran razvoj na urbanom i ruralnom području grada.

U minule četiri godine za ove namene dato je 13 miliona dinara, a kuću u selu na teritoriji Loznice izgradilo je, kupilo, ili rekonstruisalo 19 porodica sa ukupno 44 dece.