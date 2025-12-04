Slušaj vest

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, obeležava se svake godine 3. decembra, a tim povodom danas je loznički Dnevni boravak za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju, "Sunce", posetila gradonačelnica Dragana Lukić sa saradnicima.

Oni su za štićenike "Sunca", koje deluje u sklopu Centra za socijalni rad, doneli novogodišnje paketiće, a sa njima su proveli neko vreme u razgovoru i pomažući im u pravljenju prazničnih čestitki.

Lukićeva je rekla da je ovaj dan posvećen isticanju prava, jednakih mogućnosti, ali i pune društvene uključenosti svih osoba sa invaliditetom, ''dan kada svaki pojedinac, svaka zajednica, treba da se podseti koliko je važno negovanje različitosti jer samo tako možemo graditi pravedno i humano okruženje''. Invaliditet ne treba da posmatramo kao ograničenje ljudske sposobnosti, već kao deo ljudske raznovrsnosti, a inkluziju ne kao na neku posebnu meru, već kao zakonsko pravo svakog pojedinca, naglasila je ona.

Podsetila je da Loznica godinama sprovodi odgovornu socijalnu politiku i nastoji ne samo da sprovodi zakonom predviđene mere, već da njihov obuhvat stalno proširuje i najavila od sledeće godine uvođenje nove tri usluge koje se tiču osoba sa razvojnim teškoćama.

- ''Sunce'' ima manjak mesta, a potrebe su daleko veće. Završili smo ove godine administrativne procedure sa Republičkom direkcijom za imovinu da bi Gradu ustupili jedan trospratni objekat pri Domu za decu i omladinu "Vera Blagojević" u Banji Koviljači. Očekujemo potpisivanje ugovora sa resornim ministarstvom, a početna sredstva za opremanje prvog sprata predvideli smo u novom budžetu. Ideja je da tu budu deca, osobe srednje dobi i stariji, a planiran je i prevoz Loznica-Banja Koviljača. Cilj nam je da tim proširenjem "Sunca" imamo i senzornu sobu, ali i uslugu "predah" koja bi omogućila da, kada mu to zatreba, svaki roditelj stručnim licima može, na određeno vreme, ostaviti dete u bilo koje doba dana, noći ili vikendom. Uvodimo i uslugu roditelj-negovatelj kao i pomoć u kući deci i odraslima sa razvojnim teškoćama, pre svega, njihovim porodicama – rekla je Lukićeva.

Prema rečima Danijele Simić, rukovodioca ''Sunca'', trenutno imaju šesnaest štićenika, od 18 do preko 40 godina, i troje zaposlenih stručnih radnika.

- Svaki dan slavimo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom kroz vaspitno-obrazovni rad, igru i negu koju pružamo u Dnevnom boravku. Ovo je mesto puno topline, ljubavi i radosti koju štićenici pružaju nama, ali i mi njima – kazala je ona i dodala da za ovu uslugu postoji veliko interesovanje.

"Sunce" je otvoreno 2008, raspolaže sa oko 90 kvadratnih metara, a planirano proširenje će omogućiti prijem većeg broja korisnika. Dnevni boravak otvoren je svakog radnog dana, od 7 do 15 sati.

Inače, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana, sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.