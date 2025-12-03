Slušaj vest

U prijepoljskom naselju Hisardžik jutrose se dogodio pravi pokolj, kada su psi lutalice na imanju Edite Tobler ubijene su četiri ovce od ukupno petnaest, dok su dve teško povređene.

Kako i sama vlasnica kaže jutros je, kroz gustu maglu, najpre čula snažan lavež, ali je mislila da su u pitanju lovački psi.

- Nisam ni pomislila da mogu da uđu kod nas jer imamo ogradu visoku metar i dvadeset, 700 metara dužine, sa betonskim stubovima. Međutim, oni su prokopali ispod žice i upali na imanje. Četiri ovce su zaklali, ostale su pobegle u štalu - ispričala je Edita za agenciju RINA.

Napad se dogodio iznenada, a kada je njen suprug krenuo automobilom da rastera pse, oni su se razbežali. Međutim, šteta je bila već napravljena.

Nije usamljen incident

U prethodnih nekoliko dana psi su pravili pustoš u čitavom području, gde je samo u manastiru Mileševa stradalo 20 ovaca, a čak i jedno lane nedaleko od njihovog domaćinstva.

- Mi decu ne smemo da pustimo da idu peške u školu. Jednu ženu su takođe napali. Danas smo se svi skupili, došla je policija, a na livadi preko puta osam pasa se igra kao da se ništa nije desilo - kaže Edita Tobler.

Meštani navode da su nadležni obavešteni, ali konkretne reakcije nema.

- Zvali su dve firme, šinteri odbijaju da dođu. Štete su ogromne, ljudi su očajni - dodaje sagovornica.

Meštani Hisardžika apeluju na hitnu reakciju nadležnih službi, kako bi se sprečili novi napadi i obezbedila minimalna bezbednost u selu.