U foajeu Opštinske biblioteke Varvarin otvorena je izložba slika nastalih na dvodnevnoj Likovnoj koloniji “Leto na platnu”, održanoj u julu u porti Hrama Presvete Bogorodice, a u okviru programa Leta kulture "Temnićki natpis".

Na koloniji su učestvovali slikari iz Varvarina, kao i gosti iz Kruševca – iz Likovnog kluba “Dimitrije Simić” i Udruženja likovnih umetnika “Rasinijus”. Izloženi su radovi Živorada Milosavljevića Radeta, Sanje Luković, Julijane Dinić, Zorana Anđelkovića Keca, Živote Radosavljevića Kamija, Hane Preljić, Zvonka Ćirića, Milke Lisinac, Krune Tomašević, Snežane Jakovljević, Miljane Mišić, Ružice Kojičić i Slađane Bundalo.

- Kolonija je okupila stvaraoce različitih generacija – iskusnih amatera,srednjoškolaca i studenata umetničkih akademija i predstavlja ogledalo sredine, identiteta i zajedništva. Nastupilo je 15 slikara, koji su na platnu oslikali pejzaže, ljude, objekte i događaje Varvarina u različitim tehnikama, u prvom planu ulje na platnu i stilovima. Njihovi radovi, nastali iz inspiracije prirodom i prepoznatljivim motivima Varvarina, predstavljaju iskreno i neposredno viđenje našeg prostora. Različiti likovni senzibiliteti i pristupi doprineli su raznovrsnosti izložbe, koja spaja sigurnost iskustva i svežinu mladalačkog pogleda. Upravo ta raznolikost čini ovu postavku živom i autentičnom - istakla je ona.