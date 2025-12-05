Slušaj vest

Sportski savez Srbije za obaranje ruke u saradnji sa opštinom Trstenik i Svetskom federacijom sportskog obaranja ruke (WAF) uspešno je organizovao jubilarni 10. "Lazarev megdan".

Takmičenje je svečano otvorila predsednica opštine Trstenik Milena Turk, poželevši takmičarima uspeh, a publici nezaboravan sportski doživljaj.

- Čast je biti domaćin ovako velikog spektakla i čini mi se da je "Lazrev megdan" za ovih 10 godina postao događaj svetskog kvaliteta i jedan brend Trstenika, a sve to zahvaljujući velikoj upornosti, hrabrosti, energiji i entuzijazmu osnivača i ja čestitam Nenadu Smiljkoviću na ovako uspešno sprovedenoj organizaciji. Opština Trstenik će nastaviti da se zalaže za promociju sporta i mladih u našoj sredini - obećala je predsednic opštine Trstenik Milena Turk.

U okviru Lige nacija održan je međunarodni super meč Srbija - Češka, sa čak 12 uzbudljivih duela, predvođenih u 5 kola. Iako je ukupan rezultat bio 6:6, reprezentacija Češke je pobedila zbog više osvojenih kola (33:27). Ovim trijumfom plasirali su se među 8 najboljih reprezentacija sveta i izborili plasman u veliko finale Lige nacija, koje će se održati u Parizu 2026. godine Sportski dan u Trsteniku bio je ispunjen raznovrsnim aktivnostima. U saradnji sa Ministarstvom sporta i Nacionalnom akademijom za razvoj sporta održana je edukativna tribina o dopingu u sportu i veštačkoj inteligenciji u sportu, na kojoj je učestvovao veći broj sportista.

Nakon tribine usledio je Međunarodni turnir u obaranju ruke, koji je okupio više od 400 takmičara iz Srbije i Evrope - jedan od najvećih turnira godine.

Deseti rođendan "Lazarevog megdana" je bio događaj za pamćenje.