Na njihovoj trpezi oduvek se nalazilo ono što su sami proizveli: povrće bez hemije, mleko i kajmak od domaćih krava, voće iz bašte. Kada se udala, ta tradicija se nastavila – zdrava hrana i vredne ruke postali su temelj njenog doma.

Njena deca odrasla su uz domaće proizvode, bez industrijskih dodataka, antibiotika i hemije, a to se, kaže Slavica, vidi i po njihovom zdravlju i uspehu. Aktivni su u sportu, školovanju i životu, puni energije i vedrog duha. Danas i unuci rastu na istim temeljima – prirodno, zdravo i bez žurbe savremenog života.

Posebno pamti vreme korone, kada su joj svekar i svekrva teško oboleli. Zahvaljujući zdravoj ishrani i proizvodima koje svakodnevno priprema, oporavili su se brzo, gotovo neverovatno.

Kojom biljkom Slavičina deca dižu imunitet

“Priroda ima lek za sve, samo treba da je poštujemo”, kaže Slavica i dodaje da njena deca kako koje prođe otkine listić čuvarke (čuvarkuće) i pojede onako živ i da je to najbolje za imunitet.

- Svako drugo-treće jutro, čuvarka se jede živa, pojede se po jedan listić za imunitet, objašnjava vredna domaćica kako je po starinski odgajala svoju decu a sad i unuke.

Njena deca odrastala su na domaćem a kad je reč o vaspitanju kaže:

- Nisam ja njih mnogo štedela kad se nešto i radi, umeli su to da odrade, kao i dan-danas. Kad se posadi bašta, obično smo uključeni svi u to, komplet porodica, i baba i deda, sve su znali kako ide. Sin je najviše ovo zadržao. Danas i unuke rastu tako, na domaćem mleku, pravila sam im i kiselo mleko, stari kajmak... Kažu roditelji, to moje dete ne jede... Deca sve jedu, samo treba da se nauče na vreme, veli Slavica i dodaje:

- Kod nas se u kuću retko unosi viršla, parizer...

Danas, dok su im nalazi kod lekara besprekorni, Slavica sa ponosom gleda na svoje domaćinstvo – deca rumena, unuci zdravi, a trpeza uvek bogata i mirisna. Sve to, zahvaljujući upornosti, ljubavi i rukama žene koja nikada ne odustaje.