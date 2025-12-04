Slušaj vest

Marek Ponjičan iz Bačkog Petrovca, zajedno sa svojom majkom Milotom, i ove godine priprema novogodišnje paketiće mališanima koji predstojeće praznike dočekuju u Dečijoj bolnici u Novom Sadu, zatim deci iz Udruženja „Mi” u Bačkom Petrovcu, Udruženja „Zagrljaj u Kulpinu“, kao i Društvu za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama (MNRO) u Bačkoj Palanci.

Ukupno će pripremiti 200 paketića, koji će biti podeljeni u danima pred praznike.

Marek i njegova majka pokazali su šta to ove godine prikupljaju za decu. Hodnik njihove kuće je bio ispunjen kutijama prepunim slatkiša, slaniša, grickalica, sokova i raznih poslastica koje će uskoro biti složene u praznične paketiće.

1/4 Vidi galeriju Novogodišnji paketići malog humanitarca Mareka iz Bačkog Petrovca Foto: Printscreen/Youtube/BAPVesti

Kako su rekli, akcija zvanično traje do 5. decembra, ali će, ako bude potrebe, biti produžena još nekoliko dana.

„Mama i sin humanitarci„, kako ih nazivaju, već godinama unose radost u bolničke sobe i domove dece iz lokalnih udruženja, a njihova akcija je i tokom ovih novogodišnjih praznika okupila veliki broj ljudi koji žele da pomognu i podrže ovu humanu inicijativu.

Marek kaže da je bio presrećan kada su ga izgrlila deca, mali pacijenti u novosadskoj bolnici.