OVAJ DEČAČIĆ I NJEGOVA MAMA SAMI SPREME 200 NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA: Porodica iz Bačkog Petrovca svake godine ovako obraduje mališane (VIDEO)
Marek Ponjičan iz Bačkog Petrovca, zajedno sa svojom majkom Milotom, i ove godine priprema novogodišnje paketiće mališanima koji predstojeće praznike dočekuju u Dečijoj bolnici u Novom Sadu, zatim deci iz Udruženja „Mi” u Bačkom Petrovcu, Udruženja „Zagrljaj u Kulpinu“, kao i Društvu za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama (MNRO) u Bačkoj Palanci.
Ukupno će pripremiti 200 paketića, koji će biti podeljeni u danima pred praznike.
Marek i njegova majka pokazali su šta to ove godine prikupljaju za decu. Hodnik njihove kuće je bio ispunjen kutijama prepunim slatkiša, slaniša, grickalica, sokova i raznih poslastica koje će uskoro biti složene u praznične paketiće.
Kako su rekli, akcija zvanično traje do 5. decembra, ali će, ako bude potrebe, biti produžena još nekoliko dana.
„Mama i sin humanitarci„, kako ih nazivaju, već godinama unose radost u bolničke sobe i domove dece iz lokalnih udruženja, a njihova akcija je i tokom ovih novogodišnjih praznika okupila veliki broj ljudi koji žele da pomognu i podrže ovu humanu inicijativu.
Marek kaže da je bio presrećan kada su ga izgrlila deca, mali pacijenti u novosadskoj bolnici.
Pogledajte kako izgleda priprema ovogodišnjih paketića i šta se sve našlo u poklonima koji će uskoro obradovati najmlađe.
Kurir.rs/BAP vesti