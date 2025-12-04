Slušaj vest

Kako stvari trenutno stoje, a organizatori potvrđuju, ove godine prijavljen je rekordan broj prodavaca na vašaru a interesovanje je i dalje veoma veliko što, kako kažu, pbećava dobru trgovinu i dobar pazar za kupce.

Sudeći prema prethodnim godinama, na vašaru nema čega nema, a najpre garderobe koju nude domaći privrednici i proizvođači.

Zasad ima još nekoliko slobodnih štandova u dvorani Pendik.

Vašar se održava unutar sale ali i napolju gde se instalira ogroman šator sa grejanjem. Trgovci će raširenih ruku dočekati, kažu, naše ljude koji dolaze na odmor u rodni kraj a rade u inostranstvu.