Pre više od 10 godina, japanska amigurumi tehnika pletenja, postala je pravi hit na internetu. Posebno tražene su bile igračke, od kojih su pojedine imale i terapeutsko dejstvo. Pribojka Melita Tumbul Uzunović, među prvima je u Srbiji savladala ovu tehniku i danas je po kvalitetu izrade, jedna od najprepoznatljivijih amigurumi pletilja u svetu.

- Odrastanje devojčica u Starom Priboju sredinom sedamdesetih godina prošlog veka podrazumevalo je obavezno poznavanje ručnog rada, u ruke se tutnu gla i konac pa hajde, priča za RINU Melita koja je kao i sve njene drugarice tada, naučila da plete.

Njeni počeci vezani za pletenje podrazumevali su izradu raznih kapica, šalova, ukrasnih trakica za kosu , patikica za bebe, a ljubav prema ručnom radu vremenom je rasla.

Ipak, presudna odluka da se pletenjem bavi i profesionalno nastala je zahvaljujući internetu i japanskoj amigrumi tehnici pletenja. Lutke izrađene na ovaj način postale su pravi hit u svetu.

- Kada su te amigrumi igračke prepravile internet i sve moguće stranice koje su bile vezane za ručni rad i ja sam rešila da pokušam - priča Melita i dodaje da je njena prva ispletena lutka bila zapravo neuspeli pokušaj kome su se svi u kući smejali.

Međutim, ona nije odustajala i provodila je sate i sate učeći tehniku spajanja niskih i visokih stubića. Danas njene ruke lutkice izrade za nekoliko sati, a usavršila se i u pravljenju sopstvenih šema.

- Ni malo nije bilo lako, jer već je tržište bilo prepuno i sad na tako prepunom tržištu teško je bilo doći do prepoznatljivosti, do nekog svog stila, ali eto imala sam sreće, sama ljubav me je vodila ka svemu tome. Ja sam danima i satima guglala, učila nešto novo, jer nije lako napraviti igračku koja bi bila posebna i u koju treba utkati svu ljubav, pažnju, nežnost, kako bi ona bila dostojna onih malenih ručica koje će ih grliti - kaže Melita.

Trendovi se menjaju, ali ljubav ostaje, pa osim meda i zeka Melita sve češće izrađujue neke nove likove iz crtanih filmova. Porudžbine stižu sa svih strana, a mnogo igračaka je poklonila, među kojima su i meduze koje imaju posebno terapeutsko dejstvo.

- One bebama prevremeno rođenim daju neku sigurnost, samim tim što imaju dole ove pipke, to njih podseća na pupčanu vrpcu i onda oni dobiju neku sigurnost kada ih imaju pored sebe”, ističe ona.

Ova vredna Pribojka ne prestaje da uči, a s obzirom na to da svoje lutke prodaje putem interneta, usavršila se i u tehnikama prezentovanja na društvenim mrežama.

- Ne učim sad ja samo tehniku pletenja i izrade igračaka, već i kako plasirati igračku na tržište, kako je slikati i verujte da je to za mene pravi izazov - tvrdi ova vredna pletilja.

Melitine igračke su jedinstvene i po tome što su napravljene od neškodljivih materijala i sa njima se mogu igrati deca svih uzrasta, a kad se svemu tome doda i ljubav koju ona u njih uplete onda je jasno zašto su Melitine amigrumi lutke jedinstvene i toliko tražene.