Sjajne vesti stigle su za Čačane kada je u pitanju oblast ekologije, jer je Grad Čačak dobio od Ministarstva zaštite životne sredine 40 miliona dinara za uspostavljanje linije za tretman kabastog otpada. Ova investicija predstavlja ključni korak ka sistemskom rešavanju problema koji je godinama opterećivao rad komunalnog sistema grada.

Prema podacima JKP „Komunalac", u krugu preduzeća trenutno se nalazi više od 55.000 m³ kabastog otpada, koji je skladišten godinama unazad. U ovu kategoriju spadaju stari i dotrajali komadi nameštaja iz domaćinstava naših sugrađana, drvena stolarija, krupna plastika kao i manja količina guma.

- Nabavkom savremene opreme za preradu kabastog otpada (drobilice), Čačak prvi put dobija mogućnost da ovu vrstu otpada obrađuje na efikasan, bezbedan i ekološki prihvatljiv način. Tretman otpada omogućiće znatno smanjenje zapremine, izdvajanje materijala pogodnih za reciklažu, ali i stvaranje tzv. finalne frakcije koja ima tržišnu vrednost, čime će se za grad i komunalni sistem ostvariti dodatni prihodi od dalje prodaje ili predaje materijala, kazala je Marjana Petronijević, pomoćnica gradonačlenika Čačka.

Dodaje da na ovaj način, projekat donosi i ekološku i ekonomsku dobit.

Ukupna vrednost investicije iznosi 48 miliona dinara, od čega učešće Grada Čačka iznosi 8 miliona dinara iz resora zaštite životne sredine.

- Grad Čačak i JKP „Komunalac" već planiraju uvođenje novih linija koje će dodatno unaprediti sistem upravljanja otpadom. U 2026. godini očekuje se uvođenje zelene linije za odvojeno prikupljanje biootpada, dok je za 2027. godinu planirana linija za tretman građevinskog otpada. Ovi projekti biće realizovani uz snažnu podršku Ministarstva zaštite životne sredine, istakla je Petronijević.