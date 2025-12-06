Slušaj vest

LOZNICA – Loznica je petu godinu zaredom objavila konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje nivoa mera energetske efikasnosti, domaćinstava, kuća i stanova. Na raspolaganju je 62,5 miliona dinara, više nego prethodnih godina, jer je na 25 koliko daje Loznica, resorno ministarstvo izdvojilo 37,5 miliona. Lani je bilo 30 miliona, pri čemu su Grad i resorno ministarstvo učestvovali sa po 15 miliona.

Povodom realizacije projekta ''Čista energija i energetska efikasnost za građane'' u Skupštinskoj sali grada danas je za građane i medije održan ''Info dan'', a o uslovima učešća na ovogodišnjem javnom pozivu govorio je Dejan Stalović, gradski menadžer i predsednik Komisije za energetsku efikasnost. Kako je naveo, prošle godine bilo je veliko interesovanje, potpisano je 128 ugovora, a oko 140 domaćinstava nisu došla na red i ona će sada imati prioritet.

Foto: T.Ilić

- Može se konkurisati za energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Loznice, a biće sufinansirana zamena stolarije, fasada, izolacija krova, zamena postojećih kotlova na čvrsto, ili tečno gorivo, kotlovima na prirodni gas ili bio masu, ugradenja cevnih mreža, toplotnih pumpi, solarnih kolektora i solarnih panela. Novina je da se mogu prijavljivati i korisnici iz kategorije socijalno ranjivih koji ispunjavaju određene uslove. Inače, da bi konkurisali zajedničko za sve je da njihov objekat mora biti legalno izgrađen i da se u njemu živi, što se dokazuje potrošnjom struje koja mesečno ne može biti manja od 80 kilovata. Građani za sve informacije mogu da se obrate nadležnoj komisiji – kazao je Stalović.

Foto: T.Ilić

Foto: T.Ilić

Za porodične kuće je maksimalan iznos za zamenu stolarije 170.000 dinara, fasadu 320.000, izolaciju krova 170.000, ugradnja kotla na gas 55.000, kotla na pelet 140.000, toplotne pumpe od 150 do 370.000, instalacija 130.000, ugradnja solarnih kolektora 130.000, solarnih panela 440.000 dinara, s tim da se može konkurisati za više od jedne mera. Što se tiče socijalno ranjive kategorije pojedinačna mera za njih je maksimalno 90 odsto. Za njih će biti posebna lista koja se šalje Ministarstvu rudarstva i energetike koje će im isplaćivati subvencije, tako da za ostale građane ostaju 62,5 miliona. Kod njih su za porodične kuće najveći iznosi kod stolarije 306.000, izolacije fasada 576.000, izolacija krova je 306.000, kotao na gas 170.000, na pelet 252.000, a toplotna pumpa 270.000 dinara. Maksimalan iznos za zamenu spoljnih prozora i vrata stanova je 150.000 dinara, kotao na gas 90.000, toplotne pumpe od 120 do 350.000 i zamena i ugradnja nove instalacije je 120.000. Građani koji su prošle godine ostali ''ispod crte'' do 10. decembra u gradskoj upravi treba da potvrde da li ostaju pri konkursnoj dokumentaciji i donesu nove predmere i predračune, dok ostali dokumentaciju mogu podneti od 11. decembra. Konkurs traje do 15. janura, ili do utroška sredstava. Komisija će pregledati prijave sedmično i ako predviđeni novac bude utrošen pre 15. januar javnost će blagovremeno biti obaveštena, kazao je Stalović.

Foto: T.Ilić