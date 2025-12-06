Slušaj vest

Na delu Dunava kod Novog Sada u toku je realizacija kursa za lake ronioce Vojske Srbije, koji pohađaju podoficiri i profesionalni vojnici — kandidati za dužnosti u ronilačkoj jedinici Rečne flotile.

Usavršavanje za lake ronioce traje šest nedelja i obuhvata teorijsku i zahtevnu praktičnu obuku kako bi se polaznici osposobili za obavljanje složenih ronilačkih zadataka na rekama, kanalima i jezerima u svim vremenskim uslovima. Obuku izvode instruktori iz sastava ronilačke jedinice Rečne flotile.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

U ovoj fazi, u skladu sa programom obučavanja, polaznici prvo realizuju kondiciranje u hiperbaričnoj barokomori, a potom na reci uvežbavaju postupke prilikom izvođenja zarona, ronjenje po azimutu i izobati te taktičke radnje koje se primenjuju u protivdiverzantskom obezbeđenju brodova u uređenom rejonu baziranja.

Ovaj segment obuke se realizuje pri veoma niskim temperaturama vode i uslovima smanjene vidljivosti, što zahteva izuzetnu uvežbanost, fizičku spremnost i mentalnu snagu i stabilnost ronilaca.

Jedan od instruktora, rukovodilac ronilačke grupe vodnik prve klase Miša Obradov napominje da su dužnosti rukovodioca da brine o spremnosti i sposobnosti kandidata za realizaciju ronilačkog zadatka.

— Osnovne dužnosti rukovodioca ronjenja su da odredi ronilačke pare, da ustanovi da li su svi ronioci sposobni za današnji zadatak, da odredi njihov zadatak i saopšti kojom će ronilačkom opremom da rone, kao i da neposredno pre zarona proveri da li se ronioci osećaju fizički i psihički sposobni za izvršenje zadatka — rekao je vodnik prve klase Obradov.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Kandidat na osnovnom kursu za lake ronioce vodnik Mirko Ćelić istakao je pozitivne utiske nakon uspešno izvršenog ronilačkog zadatka.

— Obuka traje šest nedelja, trenutno smo u petoj nedelji obuke, nakon čega ćemo imati završni ispit za ronioce. Obuka je psihofizički zahtevna i teška. Za ovaj kurs me motivisalo to što je ovaj posao veoma uzbudljiv i zanimljiv, i to je ono što sam ja tražio od vojske i zanimanja — rekao je kandidat Ćelić.