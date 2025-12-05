Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da niska oblačnost i smanjena vidljivost zbog kiše dodatno opterećuju vožnju, a povremeno i jak vetar u južnom Banatu, podunavlju kao i u timočkoj i negotinskoj krajini.

AMSS je naveo da automobili, na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju tri sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

