Slušaj vest

Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na četiri javne česme, od ukupno deset u Kragujevcu.

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od deset analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda na četiri javne česme - u Košutnjaku, Divostinu, Teferiču i na Bubnju.