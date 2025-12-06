Srbija
Izvorska voda u Kragujevcu: Četiri od 10 nude sigurnu izvorsku vodu
Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na četiri javne česme, od ukupno deset u Kragujevcu.
Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od deset analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda na četiri javne česme - u Košutnjaku, Divostinu, Teferiču i na Bubnju.
Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa šest javnih česama - u Ždraljici, Beloševcu, Šumaricama, Petrovcu, Bukurovcu i na Grujinoj česmi. Uzorkovanje je izvrila nadležna ustanova, Institut za javno zdravlje Kragujevac.
