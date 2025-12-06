Slušaj vest

Mladi orao krstaš, Feliks, čije smo putovanje od okoline Bačke Topole do Bliskog istoka pratili do kraja oktobra, uhvaćen je u Libanu i prodat švercerima divljih ptica u Siriju, objavio je na Instagramu Birdlife_Serbia.

Kako piše u objavi, stupili su u kontakt sa osobom iz Libana koja se trudi da spasi divlje ptice, posebno grabljivice, koje bivaju ubijene, ranjene i prodavane za sokolarske potrebe i ilegalne zoo vrtove.

"Satelitski odašiljač koji je Feliks nosio je uništen, oba prstena su mu skinuta. Švercer traži otkup za našu pticu, a kao "poklon" nudi i jednu jedinku bele kanje, ugrožene vrste koja je iščezla iz Srbije", navode.

Kako dalje ističu, ne žele da plaćaju otkup za naše ptice jer bi time postali deo opasnog kriminalnog lanca šverca divljih životinja. Poznato je da se ovako stečen novac često koristi za druge oblike kriminala, poput terorizma.

Ubijanje i krivolov divljih ptica na području Mediterana i Bliskog istoka svake godine odnosi desetine miliona nevinih života.