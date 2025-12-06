Slušaj vest

U vikend zoni Brezovice došlo je do požara na privatnom objektu. Na teren su odmah izašle nadležne službe, a prema nezvaničnim informacijama, situacija je pod kontrolom, prenosi Instagram stranica Borzani online.

Na lice mesta stigle su vatrogasne jedinice iz Štrpca, dok policija obezbeđuje prostor.

Prema nezvaničnim informacijama od vatrogasaca, požar je lokalizovan.

Takođe, zbog požara nezvanično se saznaje da su Brezovica, Sevce, Jazince i Vrbeštica trenutno bez snabdevanja električnom energijom.

Kurir.rs

