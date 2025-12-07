Vranje u prazničnom ruhu: Dečaci sa trubama, dobošem i basom unose merak u novogodišnje šetalište (FOTO)
Zbog Nove godine i predstojećih praznika gotov celo Valjevo je ukrašeno, od zgrade Skupštine do kraja šetališta u užem centru grada. Pored svetlećih lampiona novogodišnjih rekvizita i velike ulične jelke za Vranjance na gradskim ulicama i poseban muzički performans petorice dečaka.
Mali trubački orkestar i muzika meraka i sevdaha, a kako drugačije kad je Vranje u pitanju….
Slobodan (14), Zvezdan (13), Stefan (10), Slađan (16) i Nermin (14) deo su novogodišnje atmosfere u Vranju. Talentovani, nasmejani svojom muzikom plene pažnju sugrađana. Sviraju dve trube, goč (bubanj) doboš i mali bas za pravi vranjski merak.
„Sviramo na dan slava, uoči Nove godine, a bićemo tu i na dočeku na vranjskim ulicama. Tu smo sa svojim instrumentima dobošom, trubama gočem i basom. Vranjanci nas snimaju pa i zaigraju sa nama“, kažu dečaci.
Na pitanje odakle znaju da sviraju na pomenutim instrumentima spremno odgovaraju:
„Pa roditelji su nas naučili stalno sviramo, cele godine vežbamo“, kažu dečaci.
Na vranjskim ulicama praznično, uz novogodišnje tezge sa ukrasima i raznoraznim prazničnim poklonima danju, večernji sati rezervisani su za šetnju i neizostavno fotografisanje uz svetleći voz, ili okićenu jelku. Najviše mu se raduju najmlađi, a u njemu uživaju i tinejdžeri.