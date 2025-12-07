Slušaj vest

Zbog Nove godine i predstojećih praznika gotov celo Valjevo je ukrašeno, od zgrade Skupštine do kraja šetališta u užem centru grada. Pored svetlećih lampiona novogodišnjih rekvizita i velike ulične jelke za Vranjance na gradskim ulicama i poseban muzički performans petorice dečaka.

Mali trubački orkestar i muzika meraka i sevdaha, a kako drugačije kad je Vranje u pitanju….

Slobodan (14), Zvezdan (13), Stefan (10), Slađan (16) i Nermin (14) deo su novogodišnje atmosfere u Vranju. Talentovani, nasmejani svojom muzikom plene pažnju sugrađana. Sviraju dve trube, goč (bubanj) doboš i mali bas za pravi vranjski merak.

Novogodišnja atmosfera u Vranju Foto: T.s.

„Sviramo na dan slava, uoči Nove godine, a bićemo tu i na dočeku na vranjskim ulicama. Tu smo sa svojim instrumentima dobošom, trubama gočem i basom. Vranjanci nas snimaju pa i zaigraju sa nama“, kažu dečaci.

Na pitanje odakle znaju da sviraju na pomenutim instrumentima spremno odgovaraju:

„Pa roditelji su nas naučili stalno sviramo, cele godine vežbamo“, kažu dečaci.

Na vranjskim ulicama praznično, uz novogodišnje tezge sa ukrasima i raznoraznim prazničnim poklonima danju, večernji sati rezervisani su za šetnju i neizostavno fotografisanje uz svetleći voz, ili okićenu jelku. Najviše mu se raduju najmlađi, a u njemu uživaju i tinejdžeri.

Ne propustiteSrbijaZASEDAO GRADSKI ŠTAB: Ukinuta vanredna situacija na celoj teritoriji grada Vranja
VRANJE1.jpg
SrbijaDOKUMENT 2025 PRED VRANJANCIMA: Međunarodni festival dokumentarnog filma u pozorištu "Bora Stanković"
scena1.jpg
SrbijaKAKO JE VRANJANAC NADMUDRIO SINA DA BI GA NATERAO DA UČI! Hteo da proveri da li uzima knjigu u ruke, pa mu na pamet pala lukava zamisao
ucenje.jpg
SrbijaNIJE BILO NOVIH INTERVENCIJA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA: Vodostaj Južne Morave kod Vranja u opadanju
JUZNAMORAVA1..... (1).jpg
SrbijaMILUTINA IZ VRANJA IZNENADIO PRIZOR U DVORIŠTU: Na Aranđelovdan ugledao nešto što nije očekivao (foto)
VRANJE1.jpg