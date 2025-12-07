TUGA U MITROVICI: Preminuo Nemanja Crnić (52), dugogodišnji sportski radnik, trener i generalni sekretar Sportskog saveza – čovek koji je sport gradio kroz decu
Sportska zajednica Sremske Mitrovice oprostila se od jedne od svojih najvažnijih ličnosti. Nemanja Crnić (1973–2025), dugogodišnji sportski radnik, trener, organizator i generalni sekretar Sportskog saveza Sremska Mitrovica, iznenada je preminuo 6. decembra u svom rodnom gradu.
Tokom više od četiri decenije rada, Crnić je ostavio trag u gotovo svim segmentima mitrovačkog sporta — od klubova i takmičenja do škola sporta i rada sa decom.
Rođen u Sremskoj Mitrovici, Nemanja je prve sportske korake napravio u FK Radnički, gde je od 1980. do 1992. godine prošao sve takmičarske selekcije.
Rukometni put nastavio je kroz dva kluba:
RK Mitros (1986–1989)
RK Sirmium (1989–1993)
Važio je za pouzdanog, predanog i disciplinovanog sportistu koga su cenile i protivničke ekipe i saigrači.
Nakon završetka igračke karijere, Crnić se okrenuo rukovođenju sportskim kolektivima.
Bio je predsednik RK Srem od 2000. do 2002. godine, a zatim i jedan od ključnih ljudi ŽRK Srem, gde je od 2004. do 2012. godine obavljao funkcije predsednika i sportskog direktora.
U tom periodu ovaj klub je stabilizovan i organizaciono podignut, dok su mlade generacije rukometašica dobile snažnu podršku i kvalitetan sistem rada.
Jedna od najvrednijih ideja koju je Nemanja pokrenuo bila je Školica sporta – besplatan program namenjen najmlađima, kako bi deca imala pristup sportu bez finansijskih barijera.
Bio je idejni tvorac, čovek koji je insistirao da sport mora da pripada svima, a posebno deci iz porodica koje sebi ne mogu da priušte privatne treninge.
Od 2012. godine Crnić je vodio Sportski savez Sremska Mitrovica i postao jedno od najprepoznatljivijih imena lokalnog sportskog života.
Bio je uključen u:
organizaciju gotovo svih gradskih i školskih takmičenja,
povezivanje sportskih klubova i ustanova,
razvoj masovnog sporta,
podršku deci i mladim sportistima,
unapređenje sportske infrastrukture.
Saradnici ističu da je svakom detetu pristupao isto — kao da je njegovo.
Komemoracija će biti održana u ponedeljak, 8. decembra, u 11 časova u Gradskoj kući, dok će sahrana biti obavljena istog dana, u 13 časova, na Novom groblju u Sremskoj Mitrovici.
