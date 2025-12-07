Slušaj vest

Sportska zajednica Sremske Mitrovice oprostila se od jedne od svojih najvažnijih ličnosti. Nemanja Crnić (1973–2025), dugogodišnji sportski radnik, trener, organizator i generalni sekretar Sportskog saveza Sremska Mitrovica, iznenada je preminuo 6. decembra u svom rodnom gradu.

Tokom više od četiri decenije rada, Crnić je ostavio trag u gotovo svim segmentima mitrovačkog sporta — od klubova i takmičenja do škola sporta i rada sa decom.

Rođen u Sremskoj Mitrovici, Nemanja je prve sportske korake napravio u FK Radnički, gde je od 1980. do 1992. godine prošao sve takmičarske selekcije.

Rukometni put nastavio je kroz dva kluba:

RK Mitros (1986–1989)

RK Sirmium (1989–1993)

Važio je za pouzdanog, predanog i disciplinovanog sportistu koga su cenile i protivničke ekipe i saigrači.

Foto: Kurir/D.Š.

Nakon završetka igračke karijere, Crnić se okrenuo rukovođenju sportskim kolektivima.

Bio je predsednik RK Srem od 2000. do 2002. godine, a zatim i jedan od ključnih ljudi ŽRK Srem, gde je od 2004. do 2012. godine obavljao funkcije predsednika i sportskog direktora.

U tom periodu ovaj klub je stabilizovan i organizaciono podignut, dok su mlade generacije rukometašica dobile snažnu podršku i kvalitetan sistem rada.

Jedna od najvrednijih ideja koju je Nemanja pokrenuo bila je Školica sporta – besplatan program namenjen najmlađima, kako bi deca imala pristup sportu bez finansijskih barijera.

Bio je idejni tvorac, čovek koji je insistirao da sport mora da pripada svima, a posebno deci iz porodica koje sebi ne mogu da priušte privatne treninge.

Foto: Kurir/D.Š.

Od 2012. godine Crnić je vodio Sportski savez Sremska Mitrovica i postao jedno od najprepoznatljivijih imena lokalnog sportskog života.

Bio je uključen u:

organizaciju gotovo svih gradskih i školskih takmičenja,

povezivanje sportskih klubova i ustanova,

razvoj masovnog sporta,

podršku deci i mladim sportistima,

unapređenje sportske infrastrukture.

Saradnici ističu da je svakom detetu pristupao isto — kao da je njegovo.

Komemoracija će biti održana u ponedeljak, 8. decembra, u 11 časova u Gradskoj kući, dok će sahrana biti obavljena istog dana, u 13 časova, na Novom groblju u Sremskoj Mitrovici.