Slušaj vest

Građevinci koji rade na obližnjem objektu kažu da je stablo nakon pada završilo na ulici, ali da srećom nije bilo ni pešaka ni automobila i da je sve prošlo bez posledica.

Radnici su regaovali brzo i isekli deo stabla breze koji je pao na ulicu i uklonili ga. Time su oslobodili prolaz za saobraćaj.

oboreno stablo
Foto: Kurir/T.S.

„Reagovali smo odmah isekli i uklonili deo stabla koji je pao na ulicu kako bi ulica bila bezbedna za saobraćaj i obavestili nadležne. Dešava se duvao je jak vetar koji je nosio i baštenske garniture iz dvorišta. Vremenske nepogode znaju da baš neprijatno iznenade, a ovu su stoletna stabla koja ne odolevaju takvim vremenskim uslovima“, objašnjava radnik sa obližnjeg gradilišta.

oboreno stablo
Foto: Kurir/T.S.

U Vranju je stablo breze oborio jak vetar u noći između subote i nedelje. Najjači udari vetra zabeleženi su nešto posle ponoći oko 00.53,
saznaje Kurir u vranjskoj Meteorološkoj stanici.

Stablo breze nalazi se na obodu ATD- a u tom gradu. Brza reakcija nije izostala Zdravstveni centar Vranje je reagovao odmah i stablo breze je uklonjeno.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaUKLONJENO DRVO SA AUTO-PUTA NOVI SAD–BEOGRAD: Saobraćaj između petlje Kovilj i mosta Beška normalizovan nakon zastoja (FOTO)
Snimak ekrana 2025-11-17 174021.jpg
SrbijaNEVREME VEĆ PRAVI HAOS PO SRBIJI! Palo drvo nasred auto-puta Novi Sad-Beograd: Stvaraju se veliki zastoji, vozačima se savetuje oprez (VIDEO)
Snimak ekrana 2025-11-17 174021.jpg
HronikaNA ČOVEKA PALO STABLO DOK JE SEKAO DRVO U DVORIŠTU: Horor u Uroševcu, zadobio teške povrede - nije mu bilo spasa
policija01-news1-petar-aleksic.jpg
HronikaDRVO PALO NA DEVOJČICU (8) I ŽENU (41) Nevreme pravi haos u Novom Sadu: Sa teškim povredama hitno hospitalizovane! (FOTO)
sa-lica-mesta-2-foto-s-s.jpg
SrbijaDRAMATIČNA NOĆ U ČAČKU: Nevreme oborilo drvo posred pešačke staze, srećom nije bilo nikog
1751873096palo-stablo-u-gradskom-parku-fotorina.jpg