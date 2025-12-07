Slušaj vest

Građevinci koji rade na obližnjem objektu kažu da je stablo nakon pada završilo na ulici, ali da srećom nije bilo ni pešaka ni automobila i da je sve prošlo bez posledica.

Radnici su regaovali brzo i isekli deo stabla breze koji je pao na ulicu i uklonili ga. Time su oslobodili prolaz za saobraćaj.

Foto: Kurir/T.S.

„Reagovali smo odmah isekli i uklonili deo stabla koji je pao na ulicu kako bi ulica bila bezbedna za saobraćaj i obavestili nadležne. Dešava se duvao je jak vetar koji je nosio i baštenske garniture iz dvorišta. Vremenske nepogode znaju da baš neprijatno iznenade, a ovu su stoletna stabla koja ne odolevaju takvim vremenskim uslovima“, objašnjava radnik sa obližnjeg gradilišta.

Foto: Kurir/T.S.

U Vranju je stablo breze oborio jak vetar u noći između subote i nedelje. Najjači udari vetra zabeleženi su nešto posle ponoći oko 00.53,

saznaje Kurir u vranjskoj Meteorološkoj stanici.

Stablo breze nalazi se na obodu ATD- a u tom gradu. Brza reakcija nije izostala Zdravstveni centar Vranje je reagovao odmah i stablo breze je uklonjeno.