Ukrašene su prilazne saobraćajnice, trgovi, a kao po pravilu najraskošnije je na šetalištu duž centralne, Cvijićeve ulice.

Već je celom dužinom ukrašeno šetalište, od mosta na Štiri, gde počinje, pa sve do Pošte gde se završava. Tu već ''pada'' svetleća meteorska kiša, dve velike jelke su ispred Vukovog doma kulture i kod prostorija Turističke organizacije grada Loznice (TOGL), postаvljena je svetleća kapija, nedaleko od Vukovog spomenika i svetleće ''zlatne'' kočije kojih do sada nije bilo na tom mestu. Ukrašene su svetlećim pahuljama, ili zvezdama padalicama ulice Vojvode Mišića, Banjska, Vojvode Putnika, bulever Patrijarha Pavla na Lagatoru, prilaz iz pravca Šapca.

Prazničko, svetleće ruho, dobili su Vukov dom kulture, Stalna postavka slika Miće i Vere Božičković Popović kao i zgrada u kojoj se nalazi TOGL. Na oko četrdesetak stubova javne rasvete novim novogodišnjim ukrasima biće zamenjeni stari, deo prošle godine oštećene je popravljen i ponovo će krasiti grad, a na centralnom trgu, Vuka Karadžića, nalazi se velika svetleća lančanica. Velike lančanice su postavljene i na ulazu u grad iz pravca graničnog prelaza sa Republikom Srpskom i Šapca.

Za novogodišnju atmosferu u parku kod Vukovog doma kulture zadužena je TOGL pa su tu već stigle svetleće zvezde i kugle, a ''zimsku šumu'' dočaravaju stabla obmotana svetiljkama. Nadležni kažu da su ove godine nešto ranije počeli ukrašavanje koje još nije kompletirano. Očekuju se veliki Sneško Belić i beli iglo, redovni ''gosti'' parka, a možda bude još nešto što će obradovati decu, ali i starije koji uživaju u novogodišnjem blještavilu.

Nema najava da će biti organizovanog dočeka na šta su Lozničani već i navikli, poslednji put se to dogodilo kada je čekana 2008. na gradskom šetalištu, ali se očekuje ponovo niz zabavnih programa, o čemu još nema zvaničnih informacija. Da će biti tradicionalnog novogodišnjeg bazara najavljuju drvene kućice koje su već ''uparkirane'' na šetalištu, a ove zime trebalo bi da bude i uživanja na ledu na montažnom klizalištu. Novogodišnje ukrase dobio je i park u Banji Koviljači pa se duh predstojećih praznika oseća i u ''kraljevskoj banji''.