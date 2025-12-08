Slušaj vest

Projekat označava početak nove ere u razvoju tehničkog obrazovanja u Novoj Varoši i može poslužiti kao primer dobre prakse i za druge sredine u Srbiji.

Kabinetski prostor opremljen je uređajima univerzitetskog nivoa, uključujući 3D skener, 3D štampače, Arduino robotiku i laserski sekač, predstavlja jedan od najznačajnijih iskoraka u unapređenju tehničkog obrazovanja u ovoj školi. Minulih dana učenici i profesori prošli su intenzivnu obuku pod vođstvom predavača iz Turske, koji su prenosili praktična znanja iz programiranja robota, izrade robotskih ruku i vozila, 3D skeniranja, 3D modeliranja i primene laserske tehnologije u izradi predmeta i prototipa.

Učenica Nevena Trtović istakla je da je obuka bila izuzetno korisna i zanimljiva, jer su zajedno sa predavačima iz Turske radili na različitim projektima.

– Radili smo na robotskoj ruci koja se pokreće pomoću Arduino sistema, zatim na robotskom automobilu koji savladava prepreke. Koristili smo 3D skener koji može da skenira predmete i živa bića, a pomoću laserskog sekača pravili smo kutije, suvenire, priveske, pa čak i logo škole. Ova obuka mi je jako značila i zahvalna sam što smo imali priliku da radimo sa stručnjacima iz Turske – kazala je Nevena učenica četvrtog razreda Srednje škole.

Foto: RINA

Veliki potencijal nove laboratorije prepoznali su i profesori. Đorđe Vasilić naglasio je da je oprema izuzetno vredna i moderna i da škole ovog tipa retko imaju priliku da raspolažu tehnologijama za 3D modeliranje, skeniranje i robotiku. On smatra da će kabinet biti od koristi ne samo za stručne predmete iz elektrotehnike i mašinstva, već i za kreativne oblasti poput likovne umetnosti, jer se na dobijenoj opremi može realizovati širok spektar ideja i projekata.

– Oprema je vrlo vredna i savremena – 3D modeliranje, skeniranje, Arduino robotika. Koristićemo je na stručnim predmetima, ali i u opštim, recimo likovnom. Za četiri dana savladali smo osnove, ali ćemo tek u narednim mesecima iskoristiti sve njene mogućnosti – istakao je Vasilić.

Profesor Alija Mujagić ukazao je da će učenici sada prvi put moći da povezuju teorijska i praktična znanja na način koji simulira realna radna okruženja – od programiranja robota i rešavanja prepreka, do modelovanja delova koji se zatim mogu odštampati i isprobati u praksi.

Konzul Republike Turske u Novom Pazaru Osman Pešmen je istakao prijateljske odnose dve zemlje i važnost podrške razvoju mladih.

– Drago nam je što projekti koje realizujemo u Srbiji, a posebno u ovakvim sredinama, donose direktnu korist mladim ljudima. Tehnologije koje danas upoznajete predstavljaju budućnost industrije i tržišta rada. Naš cilj je da zajedno sa TIKA-om i lokalnim partnerima pružimo učenicima mogućnost da uče na opremi koja je standard u savremenom obrazovanju – kazao je Pešmen.

Foto: RINA

Koordinatorka TIKA u Srbiji Hulija Krmzgul je naglasila da je njihov prioritet podrška mladima, tehnološkom obrazovanju i unapređenju praktičnih veština u školama širom Srbije.

– Ova laboratorija nije samo donacija — ona je investicija u buduće inženjere, IT stručnjake i tehničare. Drago nam je što vidimo entuzijazam učenika i profesora i sigurni smo da će ova škola postati primer dobre prakse u Srbiji – navela je Hulija.

Predsednik opštine Nova Varoš, dr Branko Bjelić, naglasio je da je projekat od samog početka bio visoko rangiran među prioritetima lokalne samouprave, posebno zbog toga što škola svake godine upisuje veliki broj učenika zainteresovanih za informatiku, robotiku i računarske tehnologije.

Naveo je da se zbog toga opština snažno zalagala da projekat bude prihvaćen i finansiran, a da je realizacija stigla čak brže nego što su očekivali zahvaljujući posvećenosti partnera iz ambasade i TIKA-e.

Kabinet će biti upotrebljavan za redovnu nastavu, praktične vežbe, projektne aktivnosti, takmičenja, saradnju sa privredom i druge obrazovne programe, čime će postati jedan od ključnih oslonaca modernog obrazovanja u ovoj školi.