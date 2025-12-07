Slušaj vest

Pre godinu dana, tog prohladnog 6. decembra Srbiju je je obišla neobična, ali lepa vest. Maleni Vuk nije želeo da čeka i na svet je stigao u kolima na putu od Rače do Kragujevca dok je njegova mama Dragana žurila na porođaj.

- Krenuli smo tada ka bolnici, ali ja sam osetila da porođaj kreće, da to nisu one lažne već prave kontrakcije. Osetila sam da dete izlazi napolje i onda sam ja davala sve svoje napore da mu pomognem. Znala sam da ne smem da stanem i da čekam do bolnice - kaže za RINU hrabra mama Dragana.

U tom trenutku dok se u njihovom automobilu odvijala prava drama, kao da je sam Bog poslao vozilo Hitne pomoći ispred njih. Suprug Petar kad ih je ugledao odmah je reagovao, svirao im i blicao pa se vozač Hitne pomoći zaustavio ispred njih.

- Stali smo u zaustavnu traku, ja kad sam pogledao u Draganu video sam da je beba skoro potpuno izašla. Ekipa Hitne pomoći je odmah dotrčala i sve to završila kako treba. Zbrinuli su suprugu i bebu. Nije mi bilo svejedno, moram to da kažem, ali ipak Dragana je stvarno bila veoma hrabra. Kad su rekli da je sve u redu, tada sam mogao da odahnem - kaže Petar.

Maleni Vuk Foto: RINA

Beba Vuk je na rođenju dobio ocenu devet, a ono što je najavažnije jeste da je zdrava, nasmejana i preslatka beba. Sada je sa godinu dana koje je napuni jedan presladak, ali i poseban dečak.

- Moj sin se rodio u kolima — hrabro, brzo i potpuno neočekivano. Kao da je već tada odlučio da će imati svoj put. Danas, sa samo godinu dana, živahan je, radoznao i pun snage. Svaki njegov osmeh i prvi koraci podsećaju me koliko je poseban od prvog trenutka kada je stigao na svet - kaže Dragana.