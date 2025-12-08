Slušaj vest

Povodom Međunarodnog dana volontera, predstavnici Kancelarije za mlade grada Leskovca uručili su zahvalnice najaktivnijim volonterima, koji su tokom 2025. godine učestvovali u brojnim akcijama, programima i inicijativama.

Njihova podrška nije značajna samo za realizovanje projekata i dešavanja, već je korisna kako za njihov lični, tako i profesionalni razvoj.

Uručenje nagrada iz Fonda za mlade talente, organizovanje žurke za male maturante, nagradne ekskurzije za Vukovce srednjih škola i Umrežavanje studenata samo su neki od događaja koje grad Leskovac sprovodi u okviru razvoja omladinske politike, a na kojima su veliki doprinos dali upravo pomenuti volonteri.

Međunarodni dan volontera – 5. decembar, obeležava se širom sveta kao podsećanje na dan kada je 1970. godine formiran Program Ujedinjenih nacija za volontere.